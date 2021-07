Resident Evil Village będzie naprawione. Capcom wydał oświadczenie

Camcom wydał krótkie oświadczenie, w którym mówi, że zajmie się poprawą wydajności na PC.

Od kilku dni pojawiały się informacje, że system DRM obniża wydajność gry Resident Evil Village na PC. Zabezpieczenie antypirackie tak bardzo obciążało procesor, co wpływało na bardzo duże spadki płynności w niektórych lokacjach, szczególnie podczas walk w zamku Dimitrescu. Dziennikarze DSOGaming oraz Digital Foundry postanowili dogłębnie zbadać i nagłośnić sprawę. Dopiero po tych działaniach Capcom wydał bardzo krótkie oświadczenie:

Zespół pracuje nad łatką, która ma rozwiązać problemy z wydajnością na PC, powinna być ona dostępna wkrótce - będziemy mieli więcej szczegółów w najbliższym czasie

System Denuvo daje się mocno we znaki szczególnie posiadaczom mocnych komputerów. Bardzo dobra specyfikacja nie zawsze pozwala na komfortowe działanie danej gry, ponieważ DRM korzysta z zasobów procesora. Sprawia to obniżenie płynności i wydajności. Deweloperzy jednak nadal bardzo chętnie sięgają po to zabezpieczenie, chcąc chronić własną własność intelektualną przed piratami. Może w przyszłości doczekamy się narzędzia wspierającego deweloperów, które nie będzie działało kosztem komfortu graczy.

