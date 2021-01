Resident Evil Village - gameplay, premiera, zwiastun i więcej

Podczas dzisiejszego Resident Evil Showcase, Capcom ujawnił nam mnóstwo szczegółów na temat przyszłości marki Resident Evil.

Spis treści

Na to czekaliśmy, koniec ze spekulacjami i domysłami. Japoński producent ujawnił nam dzisiaj nie tylko nowy zwiastun z Resident Evil Village, ale również gameplay i datę premiery.

Resident Evil Village - zwiastun i rozgrywka

Resident Evil Village to ósma główna część kultowej serii survival horrorów. Twórcy gry - studio Capcom, po raz kolejny zdecydowali się na perspektywę z pierwszej osoby. W roli głównej powróci również Ethan Winters (znany z RE7: Biohazard). Tym razem jednak nasz bohater uda się do tajemniczego miasteczka u podnóża złowrogiego zamczyska. Na naszej drodze po raz kolejny staną różnego rodzaju maszkary i szaleńcy.

Zaprezentowany dzisiaj zwiastun pozwala nam lepiej spojrzeć na to, co przygotował dla nas Capcom.

Twórcy pokazali nam również surowy materiał z rozgrywki, na którym możemy m.in. zobaczyć, jak będzie wyglądała walka w Resident Evil Village.

Resident Evil Village - data premiery i platformy

To jednak nie koniec dobrych wieści poznaliśmy również datę premiery najnowszej odsłony cyklu Resident Evil. Na wyprawę do upiornego zamku udamy się już 7 maja tego roku, zamówienia przedpremierowa można składać już teraz. Co więcej, potwierdzono również, że gra zawita nie tylko na PlayStation 5, Xbox Series X i PC, ale również na PS4 i Xbox One. Wersje gry przeznaczone na ósmą generację konsol zawierać będą automatycznie aktualizację do next-genów.

Posiadacze konsoli PlayStation 5 już dzisiaj mogą się przekonać jak prezentuje się w akcji Resident Evil Village. Wersja demonstracyjna gry, zatytułowana "Maiden", jest już dostępna w PS Store. Warto jednak podkreślić, że jest to specjalny etap produkcji, w którym wcielamy się w tajemniczą kobietę, a nie Ethana Wintersa. Nie dane nam będzie również zasmakować systemu walki bowiem demo oparte jest na eksploracji.

Co z graczami na pozostałych platformach? Capcom zapewnia, że jeszcze tej wiosny demo pojawi się również na konsolach Microsoftu oraz PC.

RE: Verse - będzie również tryb sieciowy

Chcąc solidnie uczcić 25-lecie marki Resident Evil, Capcom zdecydował się na dołączenie do Resident Evil Village trybu sieciowego w formie gry RE: Verse. Gracze będą mogli wybrać jedną ze swoich ulubionych postaci z całego uniwersum, a następnie rzucić wyzwaniem innym pasjonatom cyklu. Całość utrzymana jest w lekko komiksowej stylizacji.

Poniżej krótki zwiastun produkcji

Na koniec dowiedzieliśmy się również, że film animowany Resident Evil: Infinte Darkness, który powstaje przy współpracy z platformą Netflix zadebiutuje już w tym roku.

