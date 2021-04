Resident Evil Village - nowe demo już niebawem trafi na PS4 i PS5

Mamy dobre wieści dla fanów serii Resident Evil. Już niebawem posiadacze konsol Sony PlayStation 4 i 5 będą mogli wypróbować nowe demo najnowszej odsłony cyklu.

Do premiery Resident Evil Village pozostał nam już niespełna miesiąc. Nic zatem dziwnego, że twórcy gry - firma Capcom, zdecydowali się nieco "podgrzać atmosferę".

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, już w przyszłym tygodniu - dokładnie o północy 15 kwietnia, odbędzie się drugi pokaz Resident Evil Village. Podczas transmisji możemy spodziewać się nie tylko nowych informacji dotyczących gry, ale również prezentacji niepublikowanych wcześniej materiałów. Co więcej, tego samego dnia powinniśmy otrzymać również datę debiutu drugiego dema, o którym przedstawiciele Capcomu wspominali już niejednokrotnie. Szczególnie, że pliki z demem zdążyły już trafić do PlayStation Network. Dane oznaczone jako "Resident Evil Village Gameplay Demo" "ważą" około 10 GB i według opublikowanych danych są skierowane do posiadaczy zarówno PlayStation 5, jak i PS4.

Przypomnijmy, podczas pierwszego pokazu Resident Evil Village, który odbył się w styczniu tego roku, Capcom pokazał nam obszerny gameplay z wersji na PS5 oraz opublikował pierwsze demo dedykowane wyłącznie konsoli dziewiątej generacji.

Włodarze Capcom już wcześniej zapowiadali, iż przed premierą gry posiadacze wszystkich platform będą mogli zapoznać się z rozgrywką w Resident Evil Village. Możemy zatem śmiało założyć, że już 15 kwietnia otrzymamy konkretne informacje nie tylko na temat dema na konsolach PlayStation, ale również Xbox i pecetach.

Resident Evil Village to ósma pełnoprawna część serii (nie licząc licznych spin-offów) i bezpośrednia kontynuacja Resident Evil VII: Biohazard. Gra zadebiutuje już 7 maja na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S oraz PC.

