Resident Evil Village - poznaliśmy rozmiar gry i datę startu preloadu

Resident Evil rzuci wyzwanie naszym dyskom, ale grę pobierzemy jeszcze przed premierą.

Resident Evil Village to bezapelacyjnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Twórcy gry - studio Capcom, pokazali nam już obszerne materiały z rozgrywki, a szczęśliwi posiadacze konsol PS5 mieli nawet okazję zagrać już w demo rzeczonej produkcji.

Dzisiaj natomiast dowiedzieliśmy się, ile gra zajmie na naszych urządzeniach. Jak wynika z danych opublikowanych przez sklep Microsoftu, najnowsza odsłona serii Resident Evil będzie "ważyć" 50,02 GB na konsolach Xbox Series X/S oraz Xbox One. Około 35 GB z tego zajmie samo Village, natomiast 15 GB przypadnie trybowi sieciowemu - RE: Verse. Niestety nie wiemy, czy otrzymamy możliwość instalacji wyłącznie trybu dla jednego gracza.

Można by się spodziewać, że Resident Evil Village tyle samo miejsca zajmie na pozostałych urządzeniach. Nic bardziej mylnego. Jak informują specjaliści z PlayStation Game Size, Resident Evil Village w wersji na PS5 zajmie dokładnie 27,325 GB. Należy jednak podkreślić, że jest to gra pozbawiona premierowego patcha. Możemy zatem przypuszczać, że należy dodać to tego jeszcze kilka GB. Co jednak najbardziej istotne, posiadacze konsol nowej generacji od Sony będą mogli zacząć pobieranie gry już 5 maja, czyli na dwa dni przed premierą.

Warto przypomnieć, że reżyser Resident Evil Village - Morimasas Sato, udzielił niedawno wywiadu, w którym obiecał fanom serii, że sequel survival horroru nawiązywać będzie do korzeni cyklu i dostarczy nam mnóstwo "intensywnych i przerażających" scen.

Resident Evil Village zadebiutuje 7 maja na PC, PS4, Xbox One, PS5 i Xbox Series X.

