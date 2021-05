Resident Evil Village przebojem? Poznaliśmy pierwsze oceny horroru

Czy Resident Evil Village sprawi, że seria powróci na tron króla horrorów? Recenzenci są zgodni.

Premiera najnowszej odsłony kultowej serii horrorów - Resident Evil, odbędzie się już jutro. Gracze po bardzo udanym Resident Evil VII: Biohazard mieli mocno rozbudzone apetyty na kolejny horror od Capcomu. Pierwsze recenzje gry trafiły już do sieci i jeśli mieliście pewne obawy co do jakości tytułu, to możecie odetchnąć z ulgą. Krytycy są zgodni - Capcom przygotował jeden z najlepszych horrorów od lat i jeden z najlepszych "Residentów" w historii.

Recenzenci podkreślają przede wszystkim, że Resident Evil Village w znakomity sposób łączy najważniejsze cechy serii, która jest z nami już od 25 lat. Możemy zatem liczyć na ciekawe zagadki środowiskowe, a także dobrze zrealizowane elementy akcji. Capcom zadbał również o ciekawą historię, wyjątkowe starcia z bossami oraz niezwykle klimatyczne udźwiękowienie.

Resident Evil Village to list miłosny skierowany zarówno do starych, jak i nowych fanów serii. Zawiera jednocześnie styl zagadek z dawnych gier i elementy akcji z nowszych odsłon. - Vgames

Resident Evil Village łączy w sobie to, co najlepsze w ciągu ostatnich 25 lat istnienia serii, tworząc fascynującą przygodę, która powinna spodobać się zarówno fanom akcji, jak i horroru. - PlayStation Universe

RE: Village nie jest jednak doskonały, jeśli cenicie sobie wyjątkowo hardcore'owe horrory, to produkcja Capcomu może was nieco rozczarować. Część dziennikarzy zwraca uwagę, na to, iż produkcja nie jest wystarczająco straszna.

Wszystko wskazuje zatem na to, że spokojnie możecie już kupować Resident Evil Village i szykować się na jutrzejszą premierę.

