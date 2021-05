Resident Evil Village – reżyser oskarża twórców o plagiat

Holenderski reżyser Richard Raaphorst oskarżył Capcom o plagiat i kopiowanie projektów, które ten stworzył w przeszłości. Chodzi tutaj konkretnie o projekty potworów, z którym gracze muszą zmierzyć się w trakcie rozgrywki. Zdaniem Raaphorsta potwory obecne w Resident Evil Village są bardzo podobne do tych, które Holender stworzył na potrzeby filmu „Armia Frankensteina”. Film został nakręcony w 2013 roku.

Reżyser zestawił ze sobą odpowiednie kadry z gry oraz jego filmu, na których podobieństwo jest uderzające. Gracze w trakcie rozgrywki muszą zmierzyć się z przeciwnikiem, którego większość ciała stanowi wielki silnik ze śmigłem z przodu. Potwora wyglądającego niemal identycznie możemy zobaczyć w filmie Raaphorsta z 2013 roku. Zaznacza także, że ten projekt został w grze wykorzystany bez jego zgody i oskarża Capcom o plagiat.

