Resident Evil Village w 4K? Nie dla każdego. Sprawdź, jak poradzi sobie twoja konsola

Resident Evil Village już w dniu premiery wyciśnie ostatnie soki z konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Jak poradzą sobie starsze urządzenia?

Podczas nocnej prezentacji Resident Evil Village, Capcom wręcz zasypał nas informacji. Wiemy już, że do gry powróci tryb The Mercenaries, który wraz z RE: Verse zapewni graczom dziesiątki godzin dodatkowej zabawy, a to wszystko w ramach jednego, podstawowego wydania.

To jednak nie wszystko, otrzymaliśmy również obszerny trailer, który idealnie wprowadza nas w historię produkcji.

Twórcy gry podzielili się z nami także szczegółowymi informacji na temat wersji gry przygotowanych dla poszczególnych platform. Jak Resident Evil Village będzie się prezentować na waszym sprzęcie? Sprawdźcie poniżej.

PlayStation 4 - 900p / 30 FPS

- 900p / 30 FPS PlayStation 4 Pro - 1080p / 60 FPS lub 4K HDR / 30 FPS

- 1080p / 60 FPS lub 4K HDR / 30 FPS PlayStation 5 - 4K HDR / 60 FPS lub 4K HDR / 45 FPS (z włączonym ray tracing)

- 4K HDR / 60 FPS lub 4K HDR / 45 FPS (z włączonym ray tracing) Xbox One - 900p / 30 FPS

- 900p / 30 FPS Xbox One X - 1080p / 60 FPS lub 4K HDR / 30 FPS

- 1080p / 60 FPS lub 4K HDR / 30 FPS Xbox Series S - 1440p HDR / 45 FPS lub 1440p HDR / 30 FPS (z włączonym ray tracing)

- 1440p HDR / 45 FPS lub 1440p HDR / 30 FPS (z włączonym ray tracing) Xbox Series X - 4K HDR / 60 FPS lub 4K HDR / 45 FPS (z włączonym ray tracing)

- 4K HDR / 60 FPS lub 4K HDR / 45 FPS (z włączonym ray tracing) Google Stadia - 1080p / 60 FPS lub 4K / 60 FPS

Warto przy tym dodać, że wymagania sprzętowe na PC poznaliśmy już wcześniej. Prezentują się one następująco:

Resident Evil Village – minimalne wymagania sprzętowe na PC

Procesor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4GB pamięci VRAM / AMD Radeon RX 560 z 4GB pamięci VRAM

Pamięć: 8 GB RAM

DirectX: 12

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Dodatkowe informacje od producenta: konfiguracja do 60 klatek animacji w rozdzielczości 1080p (z niskimi ustawieniami detali). Liczba fps może spadać w intensywnych scenach.

Resident Evil Village – zalecane wymagania sprzętowe na PC

Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

Pamięć: 16 GB RAM

DirectX: 12

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Dodatkowe informacje od producenta: konfiguracja do 60 klatek animacji w rozdzielczości 1080p. Liczba fps może spadać w intensywnych scenach.

Resident Evil Village – zalecane wymagania sprzętowe na PC (z ray tracing)

Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K / 45 fps) / Nvidia GeForce RTX 3070 (4K / 60 fps) / AMD Radeon RX 6700 XT (4K / 45 fps) / AMD Radeon RX 6800 (4K / 45 fps) / AMD Radeon RX 6900 XT (4K / 60 fps)

Pamięć: 16 GB RAM

DirectX: 12

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Dodatkowe informacje od producenta: konfiguracja do rozdzielczości 4K (liczba klatek animacji podana w nawiasach przy wymienionych kartach graficznych). Płynność gry może pogarszać się w intensywnych scenach.

Zobacz również: