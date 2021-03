Resident Evil Village wróci do korzeni serii i porządnie nas wystraszy

Dotychczasowe informacje i materiały na temat Reident Evill Village sprawiły, że sympatycy serii zaczęli mieć obawy czy najnowsza jej odsłony będzie w rzeczywistości horrorem. Te obawy postanowili rozwiać sami twórcy gry.

W wywiadzie dla magazynu EDGE, reżyser Resident Evil Village - Morimasas Sato, obiecał, że sequel survival horroru dostarczy nam mnóstwo "intensywnych i przerażających" scen.

Sato potwierdził, że Resident Evil Village, (przedstawiany również jako Resident Evil 8), będzie wierny wieloletniej tradycji serii, która 22 marca obchodzić będzie 25-lecie. Pierwszy Resident Evil zadebiutował dokładnie 22 marca 1996 roku w Japonii, jako Biohazard.

Jak wiecie, jednym z głównych motywów serii Resident Evil jest horror lub strach i chciałbym was ostrzec, abyście nie brali niczego, co widzieliście do tej pory, jako wskazówkę, że możecie się zrelaksować, jeśli chodzi o zawartość gry! W naszym dziele jest wiele intensywnych i przerażających scen, ale postanowiliśmy pozostawić je do samodzielnego przeżycia. - Morimasas Sato