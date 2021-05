Resident Evil Village - wymagania sprzętowe na PC

Poznaj wymagania sprzętowe pecetowej wersji gry Resident Evil Village.

Spis treści

Dziś premiera Resident Evil Village - jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Jeśli nie jesteście pewni czy wasz komputer poradzi sobie z produkcją Capcomu, to mamy dla was oficjalne wymagania sprzętowe produkcji w wersji na PC.

Resident Evil Village – minimalne wymagania sprzętowe na PC

Procesor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4GB pamięci VRAM / AMD Radeon RX 560 z 4GB pamięci VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4GB pamięci VRAM / AMD Radeon RX 560 z 4GB pamięci VRAM Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM DirectX: 12

12 System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Dodatkowe informacje od producenta: konfiguracja do 60 klatek animacji w rozdzielczości 1080p (z niskimi ustawieniami detali). Liczba fps może spadać w intensywnych scenach.

Resident Evil Village – zalecane wymagania sprzętowe na PC

Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM DirectX: 12

12 System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Dodatkowe informacje od producenta: konfiguracja do 60 klatek animacji w rozdzielczości 1080p. Liczba fps może spadać w intensywnych scenach.

Resident Evil Village – zalecane wymagania sprzętowe na PC (z ray tracing)

Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K / 45 fps) / Nvidia GeForce RTX 3070 (4K / 60 fps) / AMD Radeon RX 6700 XT (4K / 45 fps) / AMD Radeon RX 6800 (4K / 45 fps) / AMD Radeon RX 6900 XT (4K / 60 fps)

NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K / 45 fps) / Nvidia GeForce RTX 3070 (4K / 60 fps) / AMD Radeon RX 6700 XT (4K / 45 fps) / AMD Radeon RX 6800 (4K / 45 fps) / AMD Radeon RX 6900 XT (4K / 60 fps) Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM DirectX: 12

12 System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Dodatkowe informacje od producenta: konfiguracja do rozdzielczości 4K (liczba klatek animacji podana w nawiasach przy wymienionych kartach graficznych). Płynność gry może pogarszać się w intensywnych scenach.

Jeśli jesteście ciekawi jak gra prezentuje się na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Series S, to zapraszamy do naszego materiału, w którym znajdziecie wideo z porównaniem grafiki i opiniami ekspertów.

Resident Evil Village jest dostępne od dzisiaj na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Google Stadia.

