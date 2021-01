Resident Evil Village z edycją kolekcjonerską za blisko 7 tysięcy złotych

Japońscy producenci gier bardzo często oferują niecodzienne wydania swoich dzieł. Jesteśmy niemal pewni, że ujawniona dziś limitowana edycja kolekcjonerska Resident Evil Village z całą pewnością przejdzie do historii.

W zeszłym tygodniu, studio Capcom przygotowało dla nas obszerny pokaz gry Resident Evil Village. Nie tylko mogliśmy zobaczyć na nim, jak prezentuje się produkcja w akcji, ale również poznaliśmy jej datę premiery. Twórcy gry zapowiedzieli wówczas, że w nadchodzących dniach i tygodniach możemy spodziewać się kolejnych wieści na temat marki Resident Evil.

Na, przynajmniej częściowe, spełnienie tych obietnic, nie musieliśmy długo czekać. W Japonii ujawniono dziś wyjątkową, limitowaną edycję kolekcjonerską Resident Evil Village, którą, po przeliczeniu na złotówki, wyceniono na blisko 7 tysięcy polskich złotych. Co może znajdować się w wersji gry za taką kwotę?

Przede wszystkim, dokładna i wysokiej jakości replika płaszcza, który w grze nosić będzie Chris Redfield, czyli jeden z najbardziej ikonicznych bohaterów z całego cyklu Resident Evil. Oprócz tego możecie również liczyć na szczegółową figurkę Chrisa, wyjątkowe, stylizowane pudełko, plakat z mapą z gry, artbook i steelbook. Co ciekawe, większość tych elementów (nie licząc płaszcza) znajduje się w standardowym kolekcjonerskim wydaniu, które wyceniono na około 830 złotych. Co oznacza, że samo nakrycie wierzchnie Capcom wycenił na niemal 6000 złotych.

Jeśli nie odstrasza was cena tego wydania, to możecie je zamówić m.in. tutaj. Pamiętajcie jednak, że oficjalnie jest ono dostępne jedynie na terenie Japonii, więc przyjdzie wam jeszcze co nieco dopłacić za przesyłkę.

Resident Evil Village zadebiutuje już 7 maja tego roku na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i PC.

