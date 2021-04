Resident Evill Village - sprawdź, kiedy będziesz mógł zagrać w demo

Firma Capcom ujawniła kiedy zadebiutuje drugie demo Resident Evill Village. Problem w tym, że będzie one ograniczone czasowo.

Posiadacze konsol PlayStation mogli już sprawdzić, jak w akcji sprawuje się najnowsza odsłona Resident Evil. "Chodzone" demo nie wszystkim jednak przypadło do gustu, dlatego jeszcze w tym miesiącu Capcom udostępni drugą wersję demonstracyjną gry.

Niestety, demo Resident Evill Village będzie mocno ograniczone czasowo. Nie tylko będziemy mogli w nie zagrać w wyznaczonym przez twórców terminie, ale na zabawę otrzymamy maksymalnie 60 minut.

Demo Resident Evil nie zadebiutuje równolegle na wszystkich platformach. Poniżej możecie sprawdzić, kiedy dokładnie będziecie mogli zacząć zabawę zacząć zabawę

Resident Evil Village demo - wszystkie godziny, w których możesz grać

Jako pierwsi w demo Resident Evil Village będą mogli zagrać posiadacze konsol PlayStation 4 i PS5. Dla nich zabawa rozpocznie się już w najbliższy weekend, 30 minutowe demo będzie dostępne 18 kwietnia (niedziela) w godzinach od 17:00 do 1:00 (19 kwietnia) czasu polskiego.

Drugi dostęp do dema również należeć będzie do sympatyków sprzętu Sony. 25 kwietnia o godzinie 17:00 czasu polskiego zostanie udostępnione druga 30 minutowa wersja demonstracyjna. Skorzystać z niej będziecie mogli do godziny 1:00 (26 kwietnia).

Wreszcie, tuż przed premierą pełnej wersji Resident Evil Village, dostęp do dema otrzymają gracze na wszystkich wiodących platformach. Od 2 maja (godzina 2:00) do 7 maja (00:00) gracze na PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia, a także PlayStation 4 i PS5, będą mogli pobrać 60 minutowe demo gry.

Resident Evil Village zadebiutuje 7 maja.

