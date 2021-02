Resizable BAR dostępne dla procesorów AMD Zen 3 oraz Intel 10 i 11 generacji

W chwili obecnej rozwiązanie Resizable BAR jest wspierane przez karty graficzne RTX 3060 oraz mobilne GeForce RTX 30. Już w marcu pojawi się niezbędne oprogramowanie to współpracy z procesorami firm AMD oraz Intel.

Dzięki zaawansowanym funkcjom złącza PCI Express, Resizable BAR umożliwia procesorowi komputera na pełen dostęp do pamięci układu graficznego, co pozwala na przyśpieszenie procesu renderowania obrazu, wykorzystania shaderów oraz innych elementów wizualnych w rozgrywkach. Ponieważ współczesne gry korzystają z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, mają rosnące zapotrzebowanie na moce przerobowe. Resizable BAR optymalizuje transfer danych na linii procesor - karta graficzna, optymalizując szybkość i wydajność operacji związanych z obróbką grafiki.

Pierwszymi podzespołami, które obsługują tę technologię firmy Nvidia, są laptopowe karty graficzne z rodziny GeForce RTX 30 oraz świeżo wprowadzone na rynek, desktopowe RTX 3060. Jak podała Nvidia, współpracują one z procesorami Intela 10 i 11 generacji oraz procesorami AMD wykonanymi przy użyciu architektury Zen 3. Czyli będą to procesory AMD z rodzin 400 oraz 500 (Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 i Ryzen 9), a w przypadku Intela modele 10 generacji przeznaczone do używania z płytami głównymi Z490, H470, B460 oraz H410. Wsparcie dla Resizable BAR zadeklarowali wszyscy czołowi producenci płyt głównych - ASUS, ASRock, COLORFUL, EVGA, GIGABYTE oraz MSI.

Panel sterowania Nvidia - widoczny Resizable BAR

Jeśli chcesz używać u siebie tego rozwiązania, potrzebujesz nie tylko kompatybilnej płyty i procesora, ale także aktualizacji firmware BIOS-u oraz najnowszego sterownika GeForce Game Ready. Po aktualizacji możesz sprawdzić, czy Resizable BAR działa, otwierając panel sterowania Nvidia. Kliknij na Informacje o systemie, znajdujące w lewym, dolnym rogu. W specyfikacji powinien widnieć Resizable BAR i oznaczenie, że działa.

Źródło: VideoCardz