Resizable BAR już dla całej rodziny GeForce RTX 30

GeForce RTX 3060 było pierwszą kartą graficzną, która obsługiwała nową technologię, jednak dzisiaj Nvidia zaczęła rozsyłać najświeższy sterownik Game Ready i można już korzystać z niej na pozostałych przedstawicielach rodziny RTX 30.

Powstanie sterownika Game Ready w wersji 456.89 było możliwe dzięki współpracy Nvidii z Intelem oraz AMD. Warto przypomnieć, że AMD było pierwsze i wprowadziło w procesorach Ryzen 5000 oraz kartach Radeon 6000 Smart Memory Access, zaś Resizable BAR to odpowiedź Nvidii. W obu przypadkach chodzi o to samo - udostępnienie procesorowi szybkiego dostępu do pamięci układu graficznego, przez co zauważalnie podskoczy wydajność w grach. W przypadku kart Nvidia nie jest jednak łatwą sprawą uruchomienie Resizable BAR - potrzebny nie tylko nowy sterownik oraz karta graficzna z rodziny RTX 30, ale również aktualiazjca używanego przez nią VBIOS. Nvidia już wypuściła aktualizację VBIOS-a dla swoich kart Founders Edition, a kolejni producenci powinni zrobić to w najbliższych dniach.

W chwili obecnej Resizable BAR zwiększa wydajność w siedemnastu tytułach, a kolejne otrzymają wsparcie w najbliższym czasie. Obecnie obsługiwane tytułu to: Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding, DIRT 5, F1 2020, Forza Horizon 4, Gears 5, Godfall, Hitman 2, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 i Watch Dogs Legion. Jak uruchomić Resizable BAR po instalacji nowego sterownika Game Ready? Powinien zostać uruchomiony automatycznie, co możesz sprawdzić poprzez Panel Kontrolny Nvidia.

