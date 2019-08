Respawn Entertainment zaprezentuje pierwszoosobową grę akcji VR już w przyszłym miesiącu

Studio Respawn Entertainment - twórcy serii Titanfall oraz Apex Legends, zaprezentują swoją najnowszą grę podczas szóstej edycji Oculus Connect.

Oculus Connect to wydarzenie poświęcone wirtualnej rzeczywistości, którego szósta edycja odbędzie się pod koniec września bieżącego roku (25 - 26 września). Jednym z gości będzie studio Respawn Entertainment, które zaprezentuje swoją najnowszą produkcję. Będzie nią pierwszoosobowa gra akcji tworzona od podstaw z myślą o wirtualnej rzeczywistości.

Po raz pierwszy o tym projekcie usłyszeliśmy dwa lata temu, wówczas przedstawiciele Respawn i Oculus Studio zdradzili, że nawiązali współpracę przy tworzeniu gry VR. Na temat samej produkcji nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że będzie to wysokobudżetowy tytuł AAA i nie będzie związany z marką Titanfall. Spekuluje się, że może to być coś powiązanego z Apex Legends, jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz sugeruje powstanie zupełnie nowego IP z myślą o VR. Co ciekawe, Respawn nie tylko zaprezentuje swój tytuł, ale będzie on również dostępny w grywalnej formie dla gości Oculus Connect 6.

Studio Respawn Entertainment jest ostatnio wyjątkowo zapracowane. Zespół cały czas rozwija przebojowy battle royale - Apex Legends, a do tego pracuje nad Star Wars Jedi: Fallen Order - najnowszą grą akcji osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen, która zadebiutuje 15 listopada tego roku. Jeśli dodamy do tego niezapowiedzianą grę VR, to wychodzi na to, że Respawn pracuje jednocześnie nad aż trzema wysokobudżetowymi produkcjami. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na jedno studio.

źródło: eurogamer.net