Return to Silent Hill – nadchodzi ekranizacja kultowej gry. Wszystko, co wiemy o mrocznym horrorze

Po długiej przerwie fani Silent Hill powrócą wreszcie do złowieszczego miasteczka. I to nie tylko za sprawą gier, ale również dzięki nowemu filmowi. Horror Return to Silent Hill powoli nabiera kształtów – sprawdźcie, co już wiadomo na jego temat.

Spis treści

Silent Hill – seria gier

Silent Hill to seria gier komputerowych stworzonych przez japońskie studio Konami. Przynależy ona do gatunku survival horroru i horroru psychologicznego. Poszczególne części opowiadają historie różnych bohaterów, którzy przybywają do miasteczka Silent Hill w USA – dziwnej, opuszczonej miejscowości wiecznie zasnutej szarą mgłą. Miasteczko zostało założone w XIX wieku przez osadników, którzy wybrali te tereny ze względu na ich malownicze położenie. Mieszkańcy Silent Hill cechowali się jednak fanatyczną pobożnością, która nakazywała im m.in. palić kobiety uznane za wiedźmy.

W miasteczko funkcjonował również kult o nazwie The Order, którego członkinią była niejaka Dahlia Gillespie. Chcąc sprowadzić na świat swojego boga, umieściła jego zarodek w ciele swojej córki Alessy, i podpaliła dziewczynkę. Alessa jednak przeżyła i swoją mocą zaczęła tworzyć przerażające potwory. Akcja gry rozgrywa się w dwóch wymiarach: zwyczajnym i piekielnym, który od czasu do czasu manifestuje się w miasteczku.

Zobacz również:

Gra stała się kultowa ze względu na mroczną atmosferę, w której zasadniczą rolę odgrywa sceneria tytułowego miasteczka – wyludnionego, osnutego mgłą i padającym śniegiem. Wielkie wrażenie na graczach zrobiły też monstra – makabryczne pielęgniarki, oskórowane psy czy kultowy Piramidogłowy. Potwory te uosabiają poczucie winy i lęki bohaterów.

fot. Konami

Silent Hill i Silent Hill: Apokalipsa

Twórcą pierwszego filmowego Silent Hill jest Christopher Gans. Pochodzący z 2006 roku film to adaptacja pierwszej gry z cyklu. Produkcja mocno czerpie z gry, wprowadza jednak pewne zmiany. Bohaterką opowieści jest tu Rose (Radha Mitchell), której adoptowana córka Sharon cierpi z powodu koszmarów i lunatykowania. Rose postanawia zabrać ją do miasteczka Silent Hill, którego nazwę dziewczynka nieświadomie wypowiada. Wjeżdżając do mieściny samochód Rose ulega wypadkowi, a gdy kobieta odzyskuje przytomność, okazuje się, że jej córka zniknęła. Kobiet gubi się w zamglonym, pełnym potworów miasteczku.

W 2011 roku powstała kontynuacja części pierwszej, czyli Silent Hill: Apokalipsa. Stworzony przez Michaela J. Bassetta film został oparty na trzeciej części cyklu gier. Sharon (Adelaide Clemens) i jej przybrany ojciec Christopher (Sean Bean) od kilku lat znajdują się w drodze, posługując się pseudonimami Heather i Harry Mason. Ukrywają się przez kultem z miasteczka Silent Hill, z którego Sharon jako dziecko zdołała się cudem wydostać.

fot. Konami

Return to Silent Hill

Trzecia część filmowego cyklu o Cichym Wzgórzu została zapowiedziana w październiku 2022 roku, wraz z trzema nowymi grami Konami: Silent Hill f, Silent Hill: Ascension i Silent Hill: Townfall.

Film pod tytułem Return to Silent Hill będzie również powrotem reżyserskim, bowiem stworzy go Christopher Gans odpowiedzialny za pierwszy horror. Fabuła będzie luźno oparta na grze Silent Hill 2 (która nota bene zyska remake) Młody mężczyzna przyjedzie do feralnego miasteczka w poszukiwaniu swojej ukochanej, a wyprawa zmieni się oczywiście w prawdziwy koszmar. Jak deklaruje reżyser, jedną z inspiracji dla filmu będzie historia Orfeusza – mitycznego bohatera, który zstąpił do piekła w poszukiwaniu żony, Eurydyki.

Data premiery

Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona.

Obsada

Na razie nie podano żadnych informacji na temat aktorów biorących udział w projekcie.

Zapowiedź

Twórcy filmu nie stworzyli jeszcze żadnego zwiastuna, jednak opublikowali oficjalną zapowiedź, w której reżyser Christopher Gans i producent Victor Hadida opowiadają o projekcie. W spocie znajdziecie m.in. informacje na temat koncepcji scenariusza i ujęcia storyboardów.

Fani gier mogą spodziewać się w filmie wielu znajomych i kultowych elementów, jednak w nowym wydaniu. Gans i Hadida chcą zaskoczyć widzów i stworzyć świat, który będzie wciągał i sprzyjał budowaniu wspólnoty widzów:

Christopher Gans:

Wszyscy wiemy, że oglądanie horroru samotnie w domu to zupełnie inne doświadczenie niż seans w wielkim, wypełnionym widzami kinie, gdzie wszyscy podskakują w tym samym momencie.

Victor Hadida:

Młodsza widownia chce doświadczenia kolektywnego. Chcą to przeżywać ze znajomymi, chcą o tym rozmawiać i przeżywać to razem (...) Robimy wszystko, co w naszej mocy, by stworzyć dla publiczności zupełnie nowe doświadczenie, by było ono wciągające, interaktywne. Mamy do dyspozycji nowe technologie, ale zależy nam na zbudowaniu świetnej historii; to historia jest fundamentem całego projektu.

Warto zauważyć, że reżyser filmu sam jest graczem i wielkim fanem serii Silent Hill. Jego filozofia twórcza zakłada więc wzbogacenie uniwersum z jednoczesnym poszanowaniem materiału źródłowego:

Było dla mnie bardzo ważne, by oddać hołd oryginalnemu dziełu. To była moja baza i początek wszystkiego. (...) Mam więc zamiar podejść do sprawy z maksimum pokory i szacunku, ale w tym samym momencie moim celem jest przetłumaczenie języka gry (...) na język kilkudziesięciominutowej opowieści.

Do fabuły z gry na pewno zostaną więc wprowadzone zmiany, ale jeśli wierzyć reżyserowi, tylko w takim zakresie, w którym będzie to niezbędne dla budowy filmowej historii.