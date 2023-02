Returnal – gra z Playstation 5 na naszych komputerach i... kolejna premiera z problemami?

Dziś debiutuje na naszych PC-tach Returnal, gra przygotowana przez Housemarque. Została wydana przez Playstation Studio w pierwszej kolejności z myślą o konsoli nowej generacji. W tym artykule skupimy się jednak na wymaganiach sprzętowych wersji na komputery osobiste, by móc odpowiedzieć na pytanie — jakiej karty graficznej potrzebujemy, by cieszyć się płynną rozgrywką?

Sama gra zadebiutowała na najnowszej konsoli Sony pod koniec 2021 roku. I, mimo że sam posiadam PS5, tytuł ten wcześniej był mi obojętny. Konsola przeważnie służy mi do rozgrywki co-opowej na kanapie ze znajomymi niż do sprawdzania wszystkich możliwych produkcji.

Jednak skoro gra debiutuje na PC, postanowiłem przyjrzeć się jej dokładniej. Co by nie mówić, tytuły wydawane przez Playstation Studio cieszą się dość dobrymi opiniami. Dotyczy to zarówno fabuły, jak i stanu technicznego wydawanych gier. Te przeważnie trafiają do nas już jako dopracowane pozycje, choć nie rzadko z bardzo wysokimi wymaganiami. Jak jest w przypadku Returnal?

Gra nowej generacji, a wymagania niskie?

Jak łatwo się domyślić, skoro gra powstawała w pierwszej kolejności na PlayStation 5, wykorzystuje w pełni wszystkie najnowsze technologie obsługiwane przez tę konsolę. Mowa tutaj głównie o Ray Tracingu, jak i mocno rozbudowanym modelu fizyki otoczenia. Odbicia i cenie w sumie tak naprawdę tworzą mroczny klimat tej gry, której akcja rozgrywa się na tajemniczej obcej planecie.

Patrząc jednak na wymagania wersji PC, nie wydają się one aż tak wysokie. Deweloper rekomenduje sześcio- bądź ośmiordzeniowe procesory, co nie dziwi, skoro konsola została wyposażona w identyczny układ. Nawet karty graficzne pokroju RTX 2070 czy RX 6700 XT nie wzbudzają jakiegoś wielkiego zdziwienia. Jednak tak złożony system ma wystarczyć “zaledwie” do rozgrywki w 1080p na ustawieniach wysokich z wyłączonym śledzeniem promieni.

, Minimalne Zalecane Epickie Epickie + RT Procesor i5-6400 / Ryzen 5 1500 X Intel i7-8700 3,7 GHz/ AMD Ryzen 7 2700X 3,7 GHz Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-11900K / AMD Ryzen 9 5900X RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB Nvidia RTX 2070 Super 8 GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB Nvidia RTX 3080 10 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB Nvidia RTX 3080 Ti 12 GB / AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB Dysk 60 GB (rekomendowany dysk SSD) 60 GB (rekomendowany dysk SSD) 60 GB (rekomendowany dysk SSD) 60 GB (rekomendowany dysk SSD)

Gdy jednak liczymy na jakoś rozgrywki nieodbiegającą od tego, co może zaoferować nam konsola od Sony, zmuszeni poniekąd jesteśmy do zainwestowania w dużo droższe GPU.

Testy

Wszystkie testy przeprowadziłem na redakcyjnej platformie testowej - tej samej, z której korzystałem przy sprawdzaniu Forspoken, czy Hogwarts Legacy. Zestaw ten na pewno spełnia zalecania deweloperów co do zalecanej konfiguracji. W przypadku kart graficznych postawiłem na 6 konstrukcji. Dwa leciwe już GTX – 1660 Super oraz 1080 Ti, trzy RTX – 3080, 4070 Ti MSI Suprim X oraz 4080 od Gainwarda, oraz Radeona RX 7900 XTX, w wersji od ASRock’a.

Muszę też w tym miejscu wspomnieć, że wszystkie testy był wykonywane na przedpremierowej wersji gry. Wielce prawdopodobne jest, że deweloper może w tym miejscu przygotować premierowy patch, poprawiający grę. Dodatkowo możemy oczekiwać również, że producenci kart graficznych przygotują specjalne wersje sterowników poprawiających działania tytułu.

W przypadku kart NVIDII korzystałem z driverów w wersji 528.49, a Radeona RX 7900 XTX z Adrenalin Edition 23.1.2. Niestety - pod ręką nie miałem karty wykorzystującej układ Intela, a szkoda, ponieważ “niebiescy” już wydali nowszą wersję sterownika (31.0.101.4123), która została przygotowana właśnie z myślą o Returnalu.

Pełna specyfikacja konfiguracji testowej prezentuje się zatem następująco:

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK :WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB

:WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Wszystkie testy były przeprowadzane na jakości Epic. W przypadku kart GTX automatycznie gra wyłącza funkcje związane z Ray Tracingiem. Czy gra wygląda zauważalnie gorzej? Na pewno nie na pierwszy rzut oka. Cóż, “dość niskie” wymagania sprzętowe - jak na obecne czasy - mają odzwierciedlenie w wynikach. Mimo wysokich ustawień graficznych, tak naprawdę każda z testowanych kart była w stanie zapewnić płyną rozgrywkę, choć w przypadku GTX 1660 Super sugerowałbym zejście o jeden poziom niżej.

Dużo ciekawiej wygląda porównanie wydajności nowszych kart graficznych - nagle RTX 4070 Ti stanowi konkurencje dla droższego Radeona RX 7900 XTX, a RTX 4080 zostaje niekwestionowanym liderem wydajności. Jeżeli miałbym wskazać przyczynę tego stanu rzeczy, są to sterowniki od AMD. Mimo, że korzystałem podczas testów z najnowszych, to te zostały wypuszczone jeszcze w styczniu, na premierę gry Forspoken. Odpowiedź na pytanie, czy "czerwoni" będą w stanie przygotować na tyle dopracowane drivery, by móc dogonić RTX 4080, poznamy zapewne już po premierze.

SuperSampling z problemami?

Returnal obsługuje zarówno technologię Super Samplingu od Nvidii, jak i od AMD. To dobrze, ponieważ z rozwiązania od "czerwonych" mogą skorzystać nie tylko posiadacze układów Radeon, ale i starszych GeForców GTX. Dzięki temu GTX 1660 Super generuje średnio ponad 60 FPS przy ustawieniach najwyższych 1080p, a GTX 1080 Ti w 1440p.

Dużo gorzej wyglądała w moim przypadku sytuacja, gdy chciałem przetestować DLSS. Tutaj nie tylko FSR zapewnia dużo płynniejszą rozgrywkę, ale nietrudno nie odnieść wrażenia, jakby funkcja u mnie nie działała poprawnie. Osiągnięte rezultaty po włączeniu SuperSamplingu od Nvidii z parametrem jakości są niemalże identyczne z tymi, które uzyskałem, gdy opcja ta byłą wyłączona. Nie pomogło czyszczenie systemu, przeinstalowywanie sterowników czy nawet powrót na poprzednią wersję. Klatki dalej stały w miejscu.

Poprosiłem Damiana, który przygotował dla Was recenzję gry, by ten sprawdził na swojej konfiguracji czy problem nie występuje też u niego i… o dziwo - nie! Na laptopie wyposażonym w mobilnego RTX 3080 opcja DLSS daje dodatkowe 20 FPS. Czyli sporo, choć i w tym przypadku FSR to dużo lepsze rezultaty. Zapewne problem z niedziałającym DLSS zostanie rozwiązany albo za pomocą nowszych sterowników, albo patchem wypuszczonym zaraz po premierze gry.

Returnal to kolejny przykład od Playstation Studio, jak powinno przygotowywać się gry na PC. Mimo, że mówimy tutaj o konwersji z konsoli, to nie doświadczyłem nieprzyjemności z zacinającą się rozgrywką, brakującymi ustawieniami, czy nawet koniecznością redukowania ilości rdzeni na redakcyjnym Ryzenie. Możemy się cieszyć, że nawet starsze karty graficzne są w stanie zapewnić nam płynną rozgrywkę na przyzwoitych ustawieniach graficznych. Oby więcej deweloperów i wydawców tak dbało o nas, graczy.

Poza wspomnianymi przeze mnie problemami z DLSS, które to dotyczyły wyłącznie platformy testowej, nie mam nic do zarzucenia grze od Housemarque. Pamiętajcie, by zapoznać się z jej pełną recenzją na naszym portalu, a jeżeli zachecie zakupić nowego PC, by móc zagrać w ten tytuł zajrzycie do specjalnie przygotowanych propozycji.