Returnal na PS5 kasuje save'y! Twórcy alarmują "nie uruchamiajcie gry"

Najnowsza gra na wyłączność PS5 - Returnal, sprawia graczom i twórcom ogromne problemy. Tym razem możecie nawet stracić wszystkie zapisane dane.

Returnal od studia Housemarque zebrało wiele pozytywnych ocen w recenzjach (średnia opinii na Metacritic - 86). Wydawało się zatem, że posiadacze PlayStation 5 otrzymali właśnie kolejny znakomity tytuł na wyłączność. Nic bardziej mylnego, Returnal cierpi na podobny problem jak wiele wydawanych w ostatnich (pandemicznych) miesiącach gier, czyli plaga błędów i niedoróbek.

W dniu wczorajszym, na serwery gry trafiła pierwsza tak duża aktualizacja od dnia premiery (1.3.3), która miała w założeniu naprawić większość nękających graczy błędów. Bardzo szybko okazało się jednak, że twórcy niedostatecznie sprawdzili jakość przygotowanych plików i wypuścili patch, który bardziej szkodzi niż pomaga.

Co ciekawe, tym razem mamy do czynienia z krytycznym błędem, który może prowadzić do skasowania waszych save'ów. Coraz więcej graczy raportuje, że dopadła ich nowa usterka i muszą zaczynać swoją przygodę od początku.

Niestety, twórcy gry są póki co bezradni i szczerze radzą, aby na razie wstrzymać się z zabawą w Returnal.

Aby być bezpiecznym, nie uruchamiaj gry przed udostępnieniem i pobraniem nadchodzącej łatki. - Housemarque

Kiedy możemy spodziewać publikacji nowej aktualizacji? Tego nie wiemy, Housemarque robi wszystko, aby jak najszybciej poprawić patch 1.3.3. Póki co twórcy radzą, aby odinstalować grę i jej nie aktualizować, a więc pozostać przy wersji 1.3.1.

