Returnal - tytuł na wyłączność PS5 pokazuje moc nowej konsoli Sony

Studi Housemarque zaprezentowało nowy gameplay z gry Returnal, która powstaje na wyłączność konsoli PlayStation 5.

Choć wszyscy fani PlayStation wyczekują wieści i materiałów na temat największych gier na wyłączność PS5, jak choćby: Horizon Forbiden West, God of War: Ragnarok czy Ratchet & Clank: Rift Apart, to nie możemy zapominać, że na potrzeby konsoli japońskiego producenta powstaje również wiele innych, nie mniej ciekawych, produkcji.

Jedną z nich jest bez wątpienia Returnal. Dzieło fińskiego studia Housemarque, to trzecioosobowa gra akcji z gatunku Sci-Fi, która łączy w sobie również elementy znane z horrorów. Twórcy gry opublikowali właśnie nowy, obszerny materiał wideo, na którym nie tylko tłumaczą proces powstawania poszczególnych elementów tytułu, ale również prezentują nam zupełnie nowy gameplay.

Jak widać Returnal z pewnością przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie wyjątkowo dynamiczną rozgrywkę i klimat science-fiction. Z opublikowanego materiału dowiedzieliśmy się również, że dzieło Housemarque już w dniu premiery wykorzysta pełen potencjał konsoli PS5. Chodzi tu nie tylko o wysokiej jakości oprawę audio-wizualna, ale również pełne wsparcie dla kontrolera DualSense. Możemy zatem liczyć na pomysłowe wykorzystanie technologii haptycznej czy adaptacyjnych triggerów.

Na efekty prac fińskiego dewelopera nie będziemy musieli długo czekać. Returnal zadebiutuje na PlayStation 5 już 19 marca tego roku.

