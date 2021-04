Returnal - zobacz jak wygląda rozgrywka z tytułu na wyłączność PS5

Returnal to tytuł na wyłączność konsol PS5, który zadebiutuje już za kilka dni. Jeśli jesteście ciekawi, jak gra prezentuje się w akcji, to mamy dla was 45-minutowy gameplay.

Returnal to trzecioosobowa gra akcji autorstwa fińskiego studia Housemarque, które zmierza na wyłączność konsol PlayStation 5. Jeśli lubicie klimatyczne produkcje z gatunku Sci-Fi, horror i rougelike, to nie możecie przejść obok niej obojętnie.

Choć do premiery gry pozostał jeszcze ponad tydzień, to niektóre redakcje już teraz otrzymały dostęp do produkcji. Co więcej, uzyskały one również pozwolenie od deweloperów na opublikowanie pierwszych 45 minut rozgrywki.

Jeśli zatem jesteście ciekawi jak w akcji prezentuje się Returnal to zapraszamy do oglądania. Pamiętajcie jednak, że poniższy gameplay pokazuje dokładnie początek rozgrywki. Jeśli wolicie doświadczyć go sami, z padem w ręku, to radzimy wam wstrzymać się z oglądaniem

Przypomnijmy, w Returnal wcielimy się w Selene - astronautkę, która rozbiła się na tajemniczej planecie. Nasza bohaterka bardzo szybko zauważa, że po każdej śmierci, ponownie wraca do momentu katastrofy. Nie wszystko jednak jest takie samo jak poprzednio. Zarówno otaczający ją świat, jak i przeciwnicy ulegli zmianom. Selene, a wraz z nią gracze, muszą wydostać się z tego błędnego koła.

Returnal trafi do sprzedaży już 30 kwietnia, wyłącznie na konsoli PlayStation 5.

