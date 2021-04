Revolut oferuje dostęp do 11 nowych kryptowalut

Revolut powiększył liczbę dostępnych w aplikacji kryptowalut z 10 do 21. Jakie nowe doszły do obsługiwanych?

Trzeba przyznać, że Revolut uczciwie ostrzega klientów przed olbrzymimi wahaniami kryptowalut - dotyczy to zarówno osób, które chcą je kupić, jak i sprzedać. Wprowadzenie obsługi kolejnych to efekt pytań samych użytkowników fintechu, których liczba w Polsce oceniana jest na ponad milion, a globalnie - ponad 15 milionów. Wśród 11 nowych kryptowalut znalazły się: Cardano, Uniswap, Synthetix, Yearn Finance, Uma, Bancor, Filecoin, Numeraire, Loopring, Orchid i The Graph. Na tym jednak nie koniec. Jak powiedział Edward Cooper, Head of Crypto w Revolut:

Cieszę się, że udało nam się rozszerzyć liczbę dostępnych w aplikacji kryptowalut o 11 nowych. Podczas procesu selekcji braliśmy pod uwagę sugestie, które przychodziły do nas bezpośrednio od klientów. Niebawem ujawnimy kolejne nowości. Rok 2021 będzie rokiem krypto

Kilka charakterystyk nowych tokenów firma przedstawiła w swoim najnowszym poście na firmowy blogu:

Bancor - BNT to token Ethereum wspierający protokół Bancor. Protokół ten ma ułatwiać handel kryptowalutami, które tradycyjnie są trudno zbywalne ze względu na niską płynność. Bancor osiąga to poprzez automatyczne ustalanie ceny i zanonimizowany mechanizm płynnościowy dla tokenów i smart kontraktów. Więcej informacji na stronie Bancor Network.

- BNT to token Ethereum wspierający protokół Bancor. Protokół ten ma ułatwiać handel kryptowalutami, które tradycyjnie są trudno zbywalne ze względu na niską płynność. Bancor osiąga to poprzez automatyczne ustalanie ceny i zanonimizowany mechanizm płynnościowy dla tokenów i smart kontraktów. Więcej informacji na stronie Bancor Network. Cardano - ADA to token wspierający blockchain Cardano. Opiera się na modelu konsensusu typu proof-of-stake o nazwie Ouroboros. Cardano weryfikuje transakcje na blockchainie bez ponoszenia wysokich kosztów energii. Więcej informacji na stronie Cardano.

- ADA to token wspierający blockchain Cardano. Opiera się na modelu konsensusu typu proof-of-stake o nazwie Ouroboros. Cardano weryfikuje transakcje na blockchainie bez ponoszenia wysokich kosztów energii. Więcej informacji na stronie Cardano. Loopring - LRC to token Ethereum wspierający protokół Loopring. Protokół ten jest zbiorem smart kontraktów Ethereum, które opisują jak tworzyć bezpieczne, skalowalne, oparte na arkuszu zleceń zdecentralizowane giełdy, apki płatnicze i automatycznych market makerów. Celem Loopring jest promocja decentralizacji, zmniejszenie uzależnienia użytkownika od scentralizowanych usług, takich jak tradycyjne giełdy oraz tworzenie płynnych, globalnych rynków. Więcej informacji na stronie Loopring.

- LRC to token Ethereum wspierający protokół Loopring. Protokół ten jest zbiorem smart kontraktów Ethereum, które opisują jak tworzyć bezpieczne, skalowalne, oparte na arkuszu zleceń zdecentralizowane giełdy, apki płatnicze i automatycznych market makerów. Celem Loopring jest promocja decentralizacji, zmniejszenie uzależnienia użytkownika od scentralizowanych usług, takich jak tradycyjne giełdy oraz tworzenie płynnych, globalnych rynków. Więcej informacji na stronie Loopring. Orchid - OXT to token Ethereum, który wspiera sieć Orchid. Orchid skupia się na tworzeniu zdecentralizowanej wirtualnej sieci prywatnej (z ang. virtual private network, VPN). Użytkownicy, którzy chcą korzystać z sieci zachowując anonimowość, mogą kupować przepustowość za pomocą OXT od sprzedawców, których lista znajduje się w bazie utrzymywanej na smart kontraktach Ethereum. Więcej informacji na stronie Orchid.

- OXT to token Ethereum, który wspiera sieć Orchid. Orchid skupia się na tworzeniu zdecentralizowanej wirtualnej sieci prywatnej (z ang. virtual private network, VPN). Użytkownicy, którzy chcą korzystać z sieci zachowując anonimowość, mogą kupować przepustowość za pomocą OXT od sprzedawców, których lista znajduje się w bazie utrzymywanej na smart kontraktach Ethereum. Więcej informacji na stronie Orchid. Uniswap - UNI to oparty na Ethereum token wspierający Uniswap, czyli giełdę na której użytkownicy mogą handlować różnymi aktywami Ethereum w sposób zdecentralizowany. Wykorzystuje on zautomatyzowany system animacji rynku, w przeciwieństwie do tradycyjnego arkusza zleceń. Więcej informacji na stronie Uniswap.

Źródło: Revoult