Revolut udostępnia Apple Pay w Polsce

Revolut, najszybciej rosnący fintech w Europie, udostępnił dziś oficjalnie usługę Apple Pay swoim użytkownikom w Polsce, Czechach, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Belgii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Islandii. Dzięki usłudze Apple Pay dostępnej na urządzeniach iPhone, Apple Watch, iPad i Mac, użytkownicy Revolut będą mogli dokonywać szybkich i wygodnych zakupów w sklepach, aplikacjach i na stronach internetowych.

Apple Pay zapewnia użytkownikom Revolut dostęp do łatwych, bezpiecznych i zaufanych sposobów płatności w sklepach, aplikacjach i online poprzez urządzenia Apple. Płatności z Apple Pay są szybsze niż płatności z pomocą tradycyjnych kart debetowych i kredytowych lub innych metod płatności i mogą przebiegać bezstykowo poprzez iPhone, Apple Watch lub Safari na MacBook Pro lub MacBook Air posiadających Touch ID, eliminując potrzebę korzystania z portfela.

Użytkownicy Revolut mogą dodawać kartę Revolut do Apple Pay poprzez aplikację Revolut lub aplikację Wallet. Ponadto, użytkownicy nie posiadający karty fizycznej, mogą dodać do Apple Wallet kartę wirtualną za pomocą zaledwie kilku kliknięć w aplikacji Revolut i zacząć płacić bez konieczności czekania na dostawę karty fizycznej. To rozwiązanie umożliwi klientom rejestrację i możliwość płacenia Apple Pay w ciągu zaledwie kilku minut.

Bezpieczeństwo i prywatność to kluczowe cechy Apple Pay. Gdy użytkownik korzysta z karty Revolut i Apple Pay, dane karty nie są przechowywane ani w urządzeniu, ani na serwerach Apple. Przypisywany jest im natomiast unikalny numer konta urządzenia (Device Account Number), następnie szyfrowany i przechowywany w bezpiecznym czipie (Secure Element) w urządzeniu. Z kolei każda transakcja jest autoryzowana z pomocą jednorazowego, unikalnego, dynamicznego kodu bezpieczeństwa.

“Celem Revolut jest dostarczanie użytkownikom użytecznych narzędzi ułatwiających zarządzanie wszystkimi aspektami codziennych finansów. Dokonywanie płatności szybko, wygodnie i bezpiecznie jest niezbędne by ten cel osiągnąć. Nasi użytkownicy wielokrotnie pytali nas o Apple Pay, dlatego z przyjemnością udostępniamy funkcjonalność na 16 rynkach. To krok zwiększający swobodę użytkowników w korzystaniu z pieniędzy w wybrany przez nich sposób” - powiedział Arthur Johanet, Card Payments Product Owner w Revolut.

Apple Pay to funkcjonalność łatwa w konfiguracji. Po jej aktywacji użytkownicy zachowują pełne dotychczasowe wsparcie i benefity oferowane przez karty Revolut. Użytkownicy iPhone i Apple Watch mogą płacić z pomocą Apple Pay w sklepach, restauracjach, taksówkach, maszynach vendingowych i wielu innych miejscach. Podczas zakupów w aplikacjach lub w internecie z pomocą przeglądarki Safari i Apple Pay, nie ma potrzeby wypełniania formularzy danych konta lub wpisywania po kilka razy informacji o dostawie i płatności. Każdy zakup z Apple Pay jest autoryzowany błyskawicznie za pomocą hasła urządzenia, Face ID lub Touch ID.