Revolut uruchamia wspólne Sejfy (Group Vaults) do organizacji zrzutek wśród znajomych i rodziny

Revolut, najszybciej rosnący fintech w Europie, ogłosił uruchomienie Group Vaults, łatwego sposobu na wspólne oszczędzanie ze znajomymi, współlokatorami lub rodziną na z góry ustalone cele.

Użytkownicy będą mogli w dowolnym czasie wpłacać do sejfów Group Vaults zaokrąglone końcówki płatności, ustawić automatyczne powtarzające się donacje lub dokonać jednorazowej wpłaty. To najłatwiejszy sposób na organizację zrzutki na wyjazd wakacyjny, wspólny budżet na domowe rachunki lub składkowy prezent. Nowa funkcjonalność może spodobać się parom, które nie chcą wypełniać formularzy i podań o wspólne konto w tradycyjnych instytucjach finansowych. Elastyczna funkcjonalność pozwoli w dowolnym momencie zwiększyć lub zmniejszyć poziom donacji, zmodyfikować tryb oszczędzania lub szybko wypłacić zgromadzoną kwotę.

Od wprowadzenia funkcji Sejfów Vault w kwietniu 2018 roku, użytkownicy Revolut w Europie założyli ponad 1 milion sejfów oszczędzając na nich łącznie ponad 360 milionów zł. Każdego dnia zakładanych jest około 3000 nowych sejfów na przeróżne cele, marzenia i potrzeby. Najczęściej nadawanymi nazwami sejfów w Europie są “savings” (70 tys.), “holidays” (60 tys.) i “car” (10 tys.), a w Polsce “wakacje” (5600 sejfów). Walutami, w których użytkownicy najczęściej oszczędzają w Sejfach Vault, są euro (EUR), brytyjskie funty (GBP), franki szwajcarskie (CHF) oraz bitcoiny (BTC).

“Po sukcesie Sejfów Vault, otrzymaliśmy tysiące pytań przez czat pomocy w aplikacji Revolut, na internetowym forum naszej społeczności użytkowników i mediach społecznościowych o dalszy rozwój tej usługi. Wiele osób wskazywało na konieczność poszerzenia jej o wspólne oszczędzanie. To przeciwieństwo naszej funkcji split bill, czyli automatycznego dzielenia rachunku. Group Vaults można porównać też do funkcji grupowego czatu, który łatwo założyć, łatwo do niego dołączyć, łatwo go opuścić i łatwo zamknąć. Oddajemy go w ręce użytkowników. Mamy nadzieję, że ułatwi realizację wielu udanych zbiórek” - powiedział Ed Cooper, Head of Mobile w Revolut.

Revolut zamierza umocnić swoją pozycję jednego z najbardziej innowacyjnych fintechów w Europie realizując w najbliższych miesiącach szereg zapowiadanych premier, w tym: usługi robo-advisory, bezprowizyjnego handlu akcjami, aplikacji dla dzieci oraz Google Pay i Apple Pay.

Niezależnie od nadchodzących nowości produktowych, Revolut planuje w najbliższych miesiącach wyjść poza Europę i udostępnić usługi w Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Singapurze, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Na listach kolejkowych oczekuje na to łącznie 190 000 przyszłych użytkowników.