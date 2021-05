Rewelacyjne przeceny w x-kom - warto skorzystać z kodu rabatowego!

W x-kom pojawiły się kolejne atrakcyjne promocje na urządzenia, akcesoria, a także gry. Zrób sobie Dzień Dziecka i wykorzystaj kod rabatowy x-kom na wybrane produkty.

Każda okazja jest dobra, aby zrobić zakupy - szczególnie jeśli możemy przy tym sporo zaoszczędzić. W sklepie x-kom do 23 maja trwa promocja na różnego rodzaju urządzenia, sprzęty, akcesoria oraz gry (na PC, PlayStation, Xbox One, Switch). Wykorzystując kod rabatowy dziecko możemy kupić wybrane produkty nawet o 31% taniej. Sprawdźcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Promocja: Fujifilm Instax Mini 70 czarny+ wkłady 2x10+ etui za 419 zł (cena regularna 499 zł)

Ogniskowa obiektywu: Ekwiwalent 60 mm - dla formatu 35 mm

Przysłona: f/12.7

Balans bieli: Automatyczny balans bieli

Kompensacja ekspozycji: Kompensacja ekspozycji (Hi-Key)

Zakres otwarcia migawki: Migawka elektroniczna - 1/2 s - 1/400 s

Zakres ISO: 800

Dołączone akcesoria: Pasek na rękę; Wkład do aparatu Fujifilm Instax Mini 20 szt.; 2 baterie CR2; Etui

Promocja: Fotel Silver Monkey SMG-400 za 429 zł (cena regularna 549 zł)

Regulowana wysokość siedziska: 450 - 520 mm

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Wysokość oparcia: 830 mm

Maksymalny kąt odchylenia oparcia: 170°

Szerokość siedziska: 536 mm

Wewnętrzna szerokość siedziska: 360 mm

Głębokość siedziska: 520 mm

Dodatkowe informacje: Funkcja kołysania

Regulowane podłokietniki: Wysokość fotela 1280 - 1355 mm

Dołączone akcesoria: Poduszka lędźwiowa; Poduszka zagłówkowa

Promocja: Głosniki Logitech Z407 za 259 zł (cena regularna 329 zł)

Rodzaj zestawu: 2.1

Moc głośników (RMS): 20 W

Moc subwoofera (RMS): 20 W

Rodzaje wyjść / wejść: Wejście 3,5 mm minijack - 1 szt.; microUSB - 1 szt.

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Sterowanie: Pilot bezprzewodowy

Promocja: głośnik Divoom Ditoo za 279 zł (cena regularna 349 zł)

Rodzaj zestawu: 1.0

Moc głośników (RMS): 10 W

Rodzaje wyjść / wejść: USB - 1 szt.; Czytnik kart microSD

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Sterowanie: Przyciski na głośniku; Smartfon / tablet

Dodatkowe informacje: Czas pracy: 8 h; Czas ładowania do 4 godzin; Radio internetowe; Tryb budzika; Mini Gry i powiadomienia na głośniku;Notatki głosowe; Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB; Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP); Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 KHz; DJ Mixer; Terminarz; Prognoza pogody; Pikselowe obrazki i animacje na wyświetlaczu; Powiadomienia mediów społecznościowych

Promocja: gra PlayStation Sackboy Adventure za 153 zł (cena regularna 305 zł)

Platforma: PlayStation 4

Gatunek: Zręcznościowe, Przygodowe

Przedział wiekowy (PEGI): 7+

Tryby gry: Jednoosobowa (Singleplayer); Wieloosobowa (Multiplayer)

Data premiery: 2020-11-12

Dodatkowe informacje: Gra w wersji pudełkowej

Nośnik: Blu-ray

Promocja: gra Detroit Become Human za 70 zł (cena regularna 139 zł)

Platforma: PlayStation 4

Gatunek: Zręcznościowe; Przygodowe

Przedział wiekowy (PEGI): 18+

Tryby gry: Jednoosobowa (Singleplayer)

Data premiery: 2018-05-25

Wersja językowa: Polska; Angielska

Nośnik: Blu-ray

Promocja: gra Switch Mario Kart Live Home Circuit - Luigi za 325 zł (cena regularna 365 zł)

Platforma: Nintendo Switch

Gatunek: Wyścigi

Przedział wiekowy (PEGI): 6+

Tryby gry: Jednoosobowa (Singleplayer); Wieloosobowa (Multiplayer)

Data premiery: 2020-10-16

Wersja językowa: Angielska

Nośnik: Karta pamięci

Promocja: klawiatura MSI Vigor GK30 za 139 zł (cena regularna 189 zł)

Przeznaczenie: Gaming

Przełączniki: Mechaniczno-membranowe - Plunger Switches

Łączność: Przewodowa

Podświetlenie: Wielokolorowe - RGB

Promocja: Newell Lampa Pierścieniowa R-10 zestaw V-log za 89 zł (cena regularna 139 zł)

Mocowanie: Gwint 1/4"

Zasilanie: USB-A (5V/1A)

Dodatkowe informacje: Płynna regulacja mocy; Wbudowany dyfuzor; Regulacja temperatury barwowej

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający; Statyw; Kulowy uchwyt z gwintem 1/4"; Uchwyt na smartfon

Promocja: laptop Dell Inspiron 3501 i3-1005G1 za 2 389 zł (cena regularna 2 489 zł)

Procesor: Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache)

Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1

Dysk SSD M.2 PCIe: 256 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA: Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie - sanki)

Promocja: mikrofon MAONO MKIT USB za 159 zł (cena regularna 179 zł)

Przeznaczenie: Komputerowe

Rodzaj łączności: Przewodowa

Złącze: USB - 1 szt.

Charakterystyka: Kardioidalna

