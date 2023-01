Rewolucja czy ewolucja? Czego możemy spodziewać się po CES 2023 i co najbardziej chciałbym zobaczyć

Targi CES 2023 rozpoczynają się już wkrótce. Czego możemy spodziewać się po największym wydarzeniu branżowym w roku?

Spis treści

Targi CES to zdecydowanie jeden z największych i najważniejszych branżowych eventów, podczas którego możemy zobaczyć mnóstwo nowości z szeroko pojętej tematyki elektroniki użytkowej. To właśnie tutaj czołowi gracze na rynku przedstawiają swoje nowinki i prześcigają się w wyścigu o uwagę klientów. W ostatnich latach niestety pandemia spowodowała znaczne zubożenie targów i wycofanie z uczestnictwa w nich wielu producentów. W tym roku ma się to zmienić. Czy czeka nas rewolucja czy raczej ewolucja? Czego możemy spodziewać się po pokazach w ramach CES 2023? Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 2800 firm technologicznych, w tym giganci, tacy jak Samsung, Amazon, Google, LG, Microsoft, Sony, Panasonic, NVIDIA czy Asus. Możemy więc spodziewać się ciekawych zapowiedzi.

Nowe układy graficzne w laptopach

Podczas ubiegłorocznych targów CES firma NVIDIA zaprezentowała mobilne układy graficzne GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti. W 2022 roku na rynku pojawiły się jedynie standardowe karty RTX 4090 i RTX 4080, które przeznaczone są dla komputerów stacjonarnych. Bardzo bym chciał, aby podobne rozwiązania pojawiły się także w wersjach dla laptopów gamingowych. Na drodze może jednak stać kwestia bardzo dużego poboru mocy oraz rozmiary nowych kart. NVIDIA zapowiedziała specjalne wydarzenie na CES 2023. Mam nadzieję, że to właśnie ten moment, kiedy zobaczymy mobilną wersję układów GeForce RTX 4000.

Zobacz również:

Mnóstwo procesorów od Intela

To już nie jest oczekiwanie a rzeczywistość. Intel zapowiedział, że podczas CES 2023 zaprezentuje aż 52 nowe procesory. Trafią one zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Co dokładnie zobaczymy? Będą to m.in. odświeżone modele 13 generacji procesorów do laptopów z rodziny Raptor Lake–H, nowe układy z serii P oraz U, przeznaczoną dla laptopów serię HX oraz Intel Procesor N, czyli następcę linii Celeron i Pentium.

Urządzenia mobilne

W przypadku smartfonów, raczej nie mamy się co spodziewać wielkich ogłoszeń od czołowych producentów. Apple jak zwykle nie będzie obecne na CES, natomiast wielkie marki, takie jak np. Samsung wolą zorganizować własne wydarzenia, aby dzielić się nowymi informacjami na temat flagowych produktów. Jest to jednak świetna okazja dla mniejszych producentów, aby ze swoimi propozycjami dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Mówi się, że szczególne miejsce podczas CES 2023 może zająć Motorola Think Phone od Lenovo.

Ogromna strefa LG

LG zapewne ponownie skupi się na pokazaniu ultranowoczesnych projektów, które swoją kreatywnością i designem potrafią zachwycić. Pytanie tylko, czy te urządzenia rzeczywiście znajdą miejsce w naszych domach a nie tylko wywołają efekt WOW. Na pewno możemy spodziewać się mnóstwa pokazów ze strefy AGD oraz nowości związanych z telewizorami.

Monitory Samsunga

Samsung ViewFinity (fot. Samsung)

Ze strefy Samsunga najbardziej ciekawią mnie nowe propozycje monitorów. Szczególnie, jeśli chodzi o zakrzywione, ultrapanoramiczne panele, których już teraz w portfolio producenta jest całkiem sporo. Z niecierpliwością czekam na nowe propozycje m.in. dla serii ViewFinity, która jest skierowana do profesjonalnych zastosowań.

Telewizory, telewizory i jeszcze raz telewizory

Na pewno na targach CES zobaczymy nowe propozycje wiodących producentów telewizorów, takich jak Panasonic, Samsung czy TCL. Ten ostatni interesuje mnie w szczególności. Urządzenia tej marki charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, zachowując przy tym rozsądne ceny. Zastanawia tylko fakt, jak producenci ekranów podejdą do unijnych przepisów, które wkrótce mogą sprawić, że w Unii Europejskiej ze względu na prawne regulacje nie będziemy mogli kupić nie tylko telewizorów 8K, ale także ogromnej liczby ekranów 4K, które przekraczają wyśrubowane normy zużycia energii.

PlayStation na CES 2023

W kwestii PlayStation są dwie rzeczy. Temat, który mnie niezbyt interesuje a na pewno go zobaczę to PS VR2. Nowości związane z wirtualną rzeczywistością od Sony to praktycznie pewniaki. Ja jednak o wiele bardziej chciałbym zobaczyć nową wersję PS5. Od kilku tygodni krążą plotki, że japońska korporacja może ujawnić taki projekt, jednak jest to nadal mocno owiane tajemnicą. Zapewne na targach zobaczymy także kontroler DualSense Edge, którego premiera zaplanowana jest na koniec tego miesiąca.

Wielki potencjał małych wystawców

Jeśli chodzi o targi typu CES, to ogromny potencjał tkwi w małych wystawcach, których projekty często gubią się w natłoku tych wielkich i najjaśniejszych gwiazd. W przypadku takich marek jak Samsung, LG, TCL czy Intel nie spodziewam się raczej rewolucji a zaproponowania rozwiązań, które już dobrze znamy, a które zostały jeszcze bardziej udoskonalone. Rzeczy, które prawdziwie mogą zmienić świat zostaną pokazane raczej przez tych mniejszych, którzy nie mają nic do stracenia i z wielką pasją oraz zaangażowaniem tworzą technologie, które często pozostają niezauważone tylko po to, aby jakiś czas później były wykorzystane jako funkcje w urządzeniach z głównego nurtu. Już wkrótce przekonamy się, jak będzie wyglądał 2023 roku pod względem nowych technologii.