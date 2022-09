Rewolucja czy zmiana, której możesz nie zauważyć? Air Pods Pro kontra Air Pods Pro 2

Już 7 września odbędzie się konferencja, na której Apple zaprezentuje kolejny model swoich bezprzewodowych słuchawek.

Spis treści

Air Pods Pro kontra Air Pods Pro 2 - Wstęp

Wydarzenie Apple Far Out rozpocznie się o godzinie 19:00. Amerykańska firma zaprezentuje na nim nie tylko tegoroczne modele swoich flagowych smartfonów, ale i kolejne wersje Apple Watchy oraz AirPodsów. Ostatnia wersja bezprzewodowych słuchawek od Apple oznaczona jako Pro zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Trzy lata później mamy otrzymać kolejną odsłonę urządzenia. W tym tekście dowiecie się, czy warto w ogóle czekać na AirPodsy Pro 2.

Air Pods Pro kontra Air Pods Pro 2 - Design

Większość wczesnych spekulacji sugeruje, że nowa odsłona słuchawek Apple nie będzie mocno różniła się od swojego poprzednika. Design obu urządzeń będzie do siebie bardzo podobny co jest mocno rozczarowujące. Minęły trzy lata od premiery pierwszych AirPodsów Pro i chciałbym zobaczyć zdecydowanie więcej modyfikacji w wyglądzie słuchawek. Wcześniej w sieci pojawiały się obiecujące przecieki, które sugerowały usunięcie wystających patyczków i całkowite przeprojektowanie urządzenia. Spekulacje zostały jednak zdementowane, a my nie doświadczymy zbyt dużych zmian w designie urządzenia.

Modyfikacje spotkają natomiast etui do słuchawek, które ma zostać wyposażone w funkcję pozwalającą na odnalezienie go dzięki aplikacji Find My. Znany analityk Ming-Chi Kuo zasugerował także, że case będzie posiadał wbudowany głośnik i jest w stanie emitować dźwięk kiedy go zgubimy. Wiele wskazuje również na to, że AirPods Pro 2 otrzymają etui gwarantujące wodoodporność na poziomie IPX4 (odporność na zachlapania z natężeniem do 10 litrów na minutę).

Air Pods Pro kontra Air Pods Pro 2 - Najważniejsze nowe funkcje

Pomimo braku istotnych zmian w wyglądzie urządzenia nowe słuchawki od Apple zaoferują sporo innowacyjnych rozwiązań, których nie uświadczymy na starszym modelu. Najistotniejszą modyfikacją będzie wykorzystanie chipu H2, który znacznie przewyższa swoimi możliwościami układ zastosowany w słuchawkach z 2019 roku. Użycie nowych podzespołów ma pozwolić na poprawę jakości dźwięku, zmniejszyć opóźnienie oraz usprawnić działanie aktywnej redukcji szumów.

To jednak nie wszystko - AirPods Pro 2 będą posiadały ulepszony czujnik, który pozwoli na szybsze określenie położenia słuchawek. Dzięki temu urządzenie sprawniej będzie wykrywało, że znajduje się w uszach.

Tegoroczne modele zaoferują także dłuższą prace na pojedynczym ładowaniu baterii. AirPods Pro 2 mają wytrzymać do 6 godzin odtwarzania muzyki, podczas gdy starszy wariant mógł pracować maksymalnie przez 4.5 godziny.

Tak miały wyglądać AirPodsy Pro 2 Źródło: Gagadget.com

Air Pods Pro kontra Air Pods Pro 2 - Cena

Pierwszy model słuchawek zadebiutował na polskim rynku w cenie 1249 zł. Urządzenie wciąż utrzymuje swoją wartość, a za nowy egzemplarz nadal będziemy musieli zapłacić około 1000 zł. W serwisie Ceneo najtańsze oferty zaczynają się od 949 zł. Spodziewamy się więc, że AirPods Pro 2 będą należały do drogich słuchawek, a ich cena z pewnością przekroczy 1200 zł.