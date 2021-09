Rewolucja fotograficzna Samsunga? Wszystkie smartfony z OIS!

Już niedługo każdy budżetowy smartfon Samsunga będzie mógł zrobić jeszcze lepsze zdjęcia.

Samsung przyzwyczaił nas już do tego, że ich smartfony z niskiej i średniej półki cenowej oferują solidną specyfikację techniczną za stosunkowo niewielką kwotę. Wygląda na to, że koreański producent zamierza zmienić tą sytuację. Oczywiście na lepsze.

Jak podaje koreański The Elec Samsung zainwestuje ponad 15 miliardów wonów (niecałe 500 milionów złotych) w rozwój technologii optycznej stabilizacji obrazu i przyszłą implementację takiego rozwiązania we wszystkich smartfonach z serii A. Jeżeli takie informacje okażą się prawdą, to w 2022 roku będziemy mogli kupić smartfon za niecałe tysiąc złotych, który będzie posiadał aparat z systemem optycznej stabilizacji obrazu!

Co prawda nie będzie to pierwszy przypadek, w którym urządzenia z serii A wyposażone są w tego typu rozwiązanie. Już na początku 2021 roku mówiło się, że Samsung Electronics chce wypuścić niektóre modele z tej serii, które wyposażone będą w OIS. Trafiło ono jednak do tych droższych telefonów, czyli Galaxy A52 oraz Galaxy A72. Wszystkie pozostałe modele wyposażone były w autofokus.

Wygląda na to, że na takim działaniu nieznacznie skorzystają producenci aparatów, które koreański producent umieszcza w swoich urządzeniach: Partron, MCNex oraz Power Logics. Szacuje się, że koszt produkcji pojedynczego modułu aparatu wzrośnie o około 15 procent. Na szczęście ceny smartfonów nie powinny ulec większej zmianie. Oczywiście, przyjdzie nam zapłacić za nie nieco więcej, jednak wedle przewidywań The Elec, nie będzie to więcej niż 3 procent dotychczasowej wartości.

Dzięki zapowiadanej zmianie będziemy mogli zrobić jeszcze zdjęcia smartfonem, na którego nie będziemy musieli wydać zbyt wygórowanej kwoty. Dzięki implementacji technologii optycznej stabilizacji obrazu Samsung może zdominować segment średniaków oraz budżetowych telefonów na długi czas.

