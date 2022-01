Rewolucja w aktualizacji smartfonów Samsung Galaxy. Koniec z regionalizacją i kodami CSC!

Nadchodzi koniec pewnej ery. Samsung rezygnuje z regionalizacji i kodów CSC. Dla użytkowników oznacza to znacznie szybsze udostępnianie aktualizacji oprogramowania!

Samsung bardzo dobrze radzi sobie z procesem aktualizacji swoich smartfonów do nowszych wersji Androida i nakładki One UI. Nie oznacza to jednak, że proces przebiega idealnie. Ze względu na regionalizację i mnóstwo kodów CSC przypisanych do danych krajów lub operatorów sieci komórkowej, niektórzy użytkownicy muszą poczekać na udostępnienie aktualizacji nawet o kilka miesięcy dłużej od innych.

Samsung Galaxy Z Fold 3 fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Portal Sammobile przekazał informacje o zmianach, które przygotowuje firma Samsung. Okazuje się bowiem, że wszystkie nowe smartfony, które zostaną zaprezentowane w tym roku nie będą posiadać kodów CSC (Country Specific Code).

Samsung zamierza na rynku europejskim zastosować jeden kod - EUX, który został już wykorzystany przy debiucie Galaxy A52 oraz Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3.

Według informacji przekazanych przez Sammobile i Galaxy Club aktualnie Samsung rozwija nowe oprogramowanie jedynie z kodem EUX. Oznacza to, że w Europie sprzedawane będą identyczne smartfony niezależnie od kraju. Taktyka ta ma zostać wprowadzona w życie wraz z premierą Samsunga Galaxy S22. Później kolejnymi modelami z uniwersalnym kodem CSC będą Galaxy A53, Galaxy A33 oraz Galaxy A12.

Dzięki uniwersalnemu kodowi CSC i zrezygnowaniu z regionalizacji Samsung będzie w stanie znacznie szybciej udostępniać aktualizacje oprogramowania na wybrane modele smartfonów.