Rewolucja w dyskach HDD? Nawet 10 TB w jednym nośniku!

Nowe technologie i rozwiązania mogą sprawić, że dyski HDD zwiększą swoją pojemność aż pięciokrotnie.

Naukowcy spodziewają się, że zwiększą obecne pojemności magnetycznych dysków twardych z 1 do 10 TB na cal kwadratowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nich specjalnej warstwy grafenu. Materiał ten jest nazywany "cudownym" i trzeba przyznać, że lista właściwości, jakimi się cechuje, jak najbardziej uprawnia go do tego tytułu. Jak wszyscy wiemy, w chwili obecnej dyski HDD są znacznie tańsze i pojemniejsze od SSD. Przypłacają to wolniejszym działaniem. Naukowcy z Uniwesytetu Cambridge mogą dać im nowe życie - pracują nad stworzeniem dysku HDD o ultra-wysokiej gęstości, który pozwoli na zwiększenie pojemności nośników nawet dziesięć razy, a szybkość będzie porównywalna z SSD.

W jaki sposób jest to możliwe? Otóż na dysku HDD zapis i odczyt danych odbywa się za pomocą głowic, przytykanych do ruchomych talerzy. Aplikacja z grafenu ma zastąpić obecnie używaną warstwę na bazie węgla, co w połączeniu ze zmniejszeniem przestrzeni pomiędzy głowicą a talerzem zaowocuje większą gęstością, czyli przestrzenią na zapis danych. Jak zauważają naukowcy, warstwa węglowa skurczyła się z 12,5 nm w 1990 roku do ok. 3 nm w 2021 roku. Grafen ma grubość jednego atomu, co umożliwi stworzenie aplikacji mniejszej od 2 nm. Efekt - zagęszczenie wynoszące 4-10 TB na cal kwadratowy. Jednak dla pełnego efektu będzie konieczne opracowanie przez producentów dysków specjalnych głowic termicznych heat assisted magnetic recording technology (HAMR), które pozwolą na wykorzystanie pomysłu.

Na razie trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi, ale prawdopodobnie w ciągu pięciu kolejnych lat te "dyski twarde nowej generacji" mają szanse pojawić się na rynku. A zapotrzebowanie na HDD jest - jak czytamy w artykule opublikowanym przez badaczy na łamach prestiżowego pisma Nature, w 2020 roku wyprodukowano dyski HDD o łącznej pojemności dokładnie jednego miliona terabajtów.

Źródło: ZDnetGrafika: Azamat Esenaliev/Pexels