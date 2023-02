Rewolucja w uniwersum DC – James Gunn ogłasza swoje plany. Przegląd nadchodzących filmów i seriali

Stało się!. Po kilku miesiącach oczekiwań, plotek i domysłów, James Gunn i Peter Safran zaprezentowali swoje plany na rozwój DCU. Jak będzie wyglądać uniwersum? Jakich filmów i seriali możemy się spodziewać? Zapraszamy na kompleksowy przewodnik.

Spis treści

James Gunn kontratakuje

Fani komiksów ze stajni DC prawdopodobnie przyzwyczaili się już do przetasowań i kontrowersji targających filmowym uniwersum marki. Raz zupełnie gotowy film trafia na półkę, bo nie opłaca się go wypuszczać do kin, innym razem jedna z gwiazd pakuje się w kryminalne afery, a jeszcze innym, aktor zostaje odprawiony z kwitkiem, mimo że przed chwilą obwieścił powrót do swojej roli... Dyskusyjna jakość filmów produkowanych przez Warner Bros. oczywiście nie poprawia wizerunku uniwersum.

W październiku 2022 roku na ratunek trzęsącej się w posadach franczyzie ruszyli James Gunn i Peter Safran. Nie tyle jednak zaczęli łatać dziury w budowli, ile w zasadzie zrównali ją z ziemią – do kosza trafiło większość projektów (wraz z aktorami), a nowi szefowie DC Studios rozpoczęli intensywne prace nad nowym otwarciem dla uniwersum.

Zobacz również:

Efekty tych namysłów mogliśmy poznać na specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 30 stycznia 2023 roku, w siedzibie Warner Bros. Gunn i Safran przedstawili na niej swoją filozofię twórczą oraz zapowiedzieli 10 filmów i seriali stanowiących podstawę nowego filmowego uniwersum DC.

Co ciekawe, James Gunn w bardzo negatywny sposób wypowiedział się o dominującym w Hollywood modelu pracy nad superbohaterskimi produkcjami. Według niego, głównym problemem jest lekceważenie scenarzystów:

Degradacja pisarzy w Hollywood to okropna sprawa. Sytuacja bardzo się pogorszyła, odkąd przeprowadziłem się tutaj 23 lata temu. Scenarzyści zostali całkowicie zepchnięci w cień przez aktorów i reżyserów, tak więc bardzo ważne jest dla nas uczynienie scenarzysty bardziej widocznym i ważniejszym w procesie [tworzenia filmu].

Niedocenianie scenarzystów zdaniem Gunna przekłada się na spadek jakości superbohaterskich produkcji i hollywoodzkich filmów w ogóle. Problemem jest też wyznaczanie dat premier wielkich widowisk, zanim ich scenariusze zostaną ukończone:

Ludzie uwiązali się do dat premier, do tego, by wypuścić film bez względu na wszystko (...). Widywałem to raz po raz – i jest to bałagan. To główna przyczyna pogorszenia się jakości dzisiejszych filmów, w porównaniu do tych sprzed 20-30 lat. (...) Kręci się filmy, które nie mają napisanego trzeciego aktu. A potem dopisuje się go podczas produkcji, wymyślając wszystko w trakcie. A potem patrzysz, jak grupa ludzi wzajemnie się okłada i nawet w scenach akcji brakuje płynności.

Nowa jakość w kinie superbohaterskim?

Wygląda na to, że Gunn i Safran postanowili wypowiedzieć wojnę takiemu modelowi produkcyjnemu. Chcąc uprzedzić nadciągające nieuchronnie zmęczenie kinem superbohaterskim, szefowie DC Studios zaproponowali, coś, co można określić jako nową jakość w podejściu do tego typu filmów.

Przede wszystkim – koniec z datami premier ustalanymi z dużym wyprzedzeniem. Jak zapowiedział Gunn, wprowadzenie filmu do kin zostanie zaplanowane dopiero wtedy, gdy scenariusz będzie dopięty na ostatni guzik.

Po drugie, Gunn i Safran chcą postawić na jakościowe scenariusze, ze złożoną problematyką i niejednoznacznymi bohaterami. Po trzecie, filmy DC mają korzystać z różnych gatunków filmowych, co ma zapewnić różnorodność treści oferowanych widzom.

Nie można w kółko opowiadać tej samej historii typu "dobry facet, zły facet, gigantyczna rzecz na niebie, dobrzy ludzie wygrywają". Trzeba opowiadać historie, które są bardziej złożone pod względem moralnym. Trzeba opowiadać historie, które nie tylko udają różne gatunki filmowe, ale rzeczywiście przynależą do różnych gatunków.

Po czwarte, do współpracy przy filmach szefowie DC Studios chcą zaprosić reżyserów i scenarzystów cechujących się indywidualnymi stylami.

Rozdział 1. Bogowie i potwory

W jaki sposób te założenia mają przełożyć się na konkretne produkcje? Spore pojęcie o nowym kształcie filmowego DC dają zapowiedziane przez Gunna filmy i seriale. W tym momencie zaplanowano 10 produkcji, które są częścią tzw. Rozdziału 1 pt. Bogowie i potwory.

Bogowie i potwory – nowe filmy i seriale z uniwersum DC

Bogowie i potwory – nowe filmy i seriale z uniwersum DC ( ) × Creature Commandos Creature Commandos Serial animowany Scenariusz: James Gunn

James Gunn Liczba odcinków: 7

7 Status: w produkcji Animacja powstała na podstawie komiksów DC o tym samym tytule. Creature Commandos to militarna grupa stworzona przez Amandę Waller z niebezpiecznych stworzeń i potworów. W jej skład w różnych okresach wchodzili m.in. wilkołak, gorgona, wampir czy potwór Frakensteina. Oryginalnie akcja opowieści o losach ekipy rozgrywa się w czasach II wojny światowej, jednak adaptacja Gunna uwspółcześni historię Creature Commandos. Co ciekawe, aktorzy, dubbingujący bohaterów animacji, pojawią się w przyszłych filmach aktorskich. fot. DC Comics Waller Waller Serial aktorski Scenariusz: Christal Henry, Jeremy Carver

Christal Henry, Jeremy Carver Status: w trakcie pisania Spin-off świetnie przyjętego Peacemakera autorstwa Jamesa Gunna. Serial opowie o bezwzględnej i niejednoznacznej szefowej oddziałów specjalnych, czyli Amandzie Waller – do roli dowódczyni powróci oczywiście Viola Davis. Zaangażowani do pracy scenarzyści mają już za sobą ciekawe projekty zrealizowane dla DC: Christal Henry współtworzyłaserialowych Watchmenów, a Jeremy Carver pisał scenariusze do Doom Patrol. fot. DC Superman: Legacy Superman: Legacy Film aktorski Data premiery: 11 lipca 2025

11 lipca 2025 Scenariusz: James Gunn

James Gunn Status: w trakcie pisania Pierwszy pełnometrażowy film aktorski z nowego uniwersum i zarazem jedyny projekt z ustaloną datą premiery. Superman: Legacy będzie właściwym otwarciem nowego rozdziału w dziejach DC. Choć film nie opowie origin story Clarka Kenta, ale skupi się na sprzecznościach między kryptońskim pochodzeniam a ziemskich wychowaniem młodego superbohatera. fot. DC Lanterns Lanterns Serial aktorski Serial stworzony dla HBO Max, w którym pojawią się dwaj najpopularniejsi superbohaterowie występujący pod pseudonimem Zielonej Latarni. W tej opowieści Hal Jordan i John Stewart będą pełnić funkcję "kosmicznych policjantów" sprawujących pieczę nad Ziemią. W pewnym momencie wpadną oni na trop mrocznej zagadki, która będzie powiązana z całym uniwersum DC. Inspirację dla serialu stanowił kultowy True Detective. fot. DC The Authority The Authority Film aktorski The Authority to grupa herosów o bardzo wątpliwej etyce działania. Co prawda chcą oni ochronić świat przed złem, ale w swojej walce ciągle przekraczają granice moralne. Grupa ta wywodzi się z wydawnictwa WildStorm, będącego obecnie częścią DC Comics. Jak zapowiedział James Gunn, bohaterowie The Authority będą wprowadzać elementy szarości do nowo powstającym uniwersum – postępując według zasady "cel uświęca środki", bardziej będą kojarzyć się ze złoczyńcami, niż klasycznymi herosami. fot. DC Paradise Lost Paradise Lost Serial aktorski Stworzony dla HBO Max serial opowie o mieszkankach Themysciry, a więc wyspy, na której przyszła na świat Wonder Woman. Akcja opowieści będzie jednak rozgrywać się lata przed narodzinami Diany. Według zapowiedzi Jamesa Gunna, serial będzie dramatem politycznym przypominającym Grę o Tron. Przedstawi on walkę o władzę między różnymi frakcjami Amazonek i wyjaśni powstanie tej ukrytej przed światem społeczności złożonej z samych kobiet. fot. DC The Brave and the Bold The Brave and the Bold Film aktorski Produkcja, która wprowadzi do nowego DC Batmana oraz jego syna, Damiana Wayne'a, występującego jako Robin. Młody superbohater będzie stał w centrum opowieści i według słów Jamesa Gunna, będzie "małym sukinsynem". W roli Bruce'a Wayne'a znów wystąpi nowy aktor, jednak wciąż nie wiadomo, na kogo padnie wybór. fot. DC Booster Gold Booster Gold Serial aktorski Opowieść o mało znanym superbohaterze, który w komiksach DC pojawił się w 1986 roku. Według słów Petera Safrana: chodzi o nieudacznika z przyszłości, który wykorzystuje futurystyczną technologię, by wrócić do teraźniejszości i udawać superbohatera. W komiksach Booster Gold często działa wspólnie z Blue Beetle, co sugeruje połączenie między serialem a nadchodzącym filmem. fot. DC Supergirl: Woman of Tomorrow Supergirl: Woman of Tomorrow Film aktorski Opowieść o kuzynce Supermana, czyli Karze Zor-El. Według Gunna film ma być wielkim widowiskiem sci-fi, opowiadającym o losach dziewczyny po zniszczeniu Kryptonu. Komiksowa opowieść autorstwa Toma Kinga analizuje, w jaki sposób różne wychowanie i doświadczenia wpływają na osobowość człowieka. fot. DC Swamp Thing Swamp Thing Film aktorski Opowieść o narodzinach jednego z najdziwniejszych monstrów z uniwersum DC, czyli zmutowanej, bagiennej istoty. Film ma być mrocznym horrorem mocno wyróżniającym się na tle innych produkcji z DCU. Swamp Thing zakończy pierwszą część rozdziału Bogowie i Potwory. fot. DC

Kino superbohaterskie, nawet to stosunkowo udane, przyzwyczaiło nas do zawieszania poprzeczki oczekiwań na dość niskim poziomie. Głosy filmowców tworzących coś w rodzaju anty-superbohaterskiego frontu – mam na myśli Martina Scorsese, Ethana Hawke'a czy Quentina Tarantino – za każdym razem wywoływały lawinę oburzenia i dość histeryczną obronę tego typu kina. Wygląda jednak na to, że nawet twórcy od lat zaangażowani w superhero movies dostrzegają ich słabości.

Ambicje Jamesa Gunna i Petera Safrana są spore – chcą bowiem podnieść jakość filmów, które od wielu lat uchodzą głównie za przyjemne oglądadła do przeżuwania popcornu. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane i różnie może być z efektami, ale Gunnowi i Safranowi już udało się coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Nie tylko sprawili, że znów z zainteresowaniem będę śledzić rozwój filmowego uniwersum DC, ale przywrócili mi nieco wiarę w filmową, eskapistyczną rozrywkę na poziomie.

Zobacz także: