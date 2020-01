Reżyser The Last of Us chwali pracę Hideo Kojimy i uważa, że grach w może być mniej strzelanin

Bruce Straley - reżyser m.in. The Last of Us uważa, że gry mogą opowiadać znakomite historie bez potrzeby umieszczania w nich sekwencji nastawionych na akcję i strzelanie.

Bruce Straley to były pracownik studia Naughty Dog, które opuścił już kilka lat temu. W trakcie swojej kariery w "niegrzecznych pieskach" wyreżyserował on nie tylko The Last of Us, ale również drugą i czwartą odsłonę serii Uncharted. W wywiadzie dla serwisu GamesIndustry zdradził on, że w grach jest obecnie za dużo strzelania i uważa, że twórcy mogą, a nawet powinni tworzyć produkcje z większym naciskiem na narrację.

Zdaniem Straley'a możliwe jest stworzenie gry opowiadającej historię na poziomie The Last of Us czy Uncharted, ale bez strzelanin. Zdaniem reżysera, deweloperzy powinni bardziej kreatywnie podchodzić do mechanik rozgrywki, tak aby zwiększały one immersję ze światem przedstawionym.

Czy możliwe jest stworzenie gry, która będzie równie interesująca, oparta na postaciach i atrakcyjna jak Uncharted lub The Last of Us, ale bez strzelania? Myślę że tak. Musimy postawić graczy w sytuacji, w której będą oni zaangażowani w radzeniu sobie z przeszkodami, co oznacza, że ​​podstawowa mechanika musi stwarzać okazję do szukania nowych rozwiązań. - Bruce Straley

Były członek Naughty Dog sam jest również graczem i podkreśla, że znakomitą pracę wykonał ostatnio Hideo Kojima, który nie ba się zaryzykować i zaoferował graczom innowacyjny, świeży sposób rozgrywki. Straley, ma tu oczywiście na myśli Death Stranding, które przez niektórych określane jest nawet mianem "symulatora kuriera".

Ja, jako gracz, chcę czegoś świeżego. Chcę czegoś, co wydaje się inne, coś co da mi więcej czasu z grą, aby osadzić się w doświadczeniach płynących z rozgrywki. Myślę, że Hideo Kojima zrobił coś naprawdę dobrego dla branży, on po prostu spróbował coś zrobić, aby nią trochę wstrząsnąć. - Bruce Straley

Zgadzacie się z reżyserem The Last of Us i Uncharted? Czy w grach faktycznie jest obecnie za dużo strzelanin?

