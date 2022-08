Rhaenyra, Rhaenys, Daemon i inni. Poznaj krewnych i znajomych smoka

Zaczęliście oglądać Ród Smoka i nie jesteście pewni, kim są poszczególni bohaterowie? Nie wiecie, co łączy Daemona Targaryena z Rhaenyrą, a co z Rhaenys i czyją córką jest Alicent? Zajrzyjcie do naszego artykułu o bohaterach Rodu Smoka od HBO.

fot. HBO Max