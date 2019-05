RiME - darmowa gra od Epic Games Store

Epic Games Store zaskoczyło - jak dotąd nowa gra pojawiła się co dwa tygodnie, a od dziś będzie można pobrać za darmo dobry tytuł w pełnej wersji co tydzień! Na pierwszy ogień idzie RiME.

Opis gry prezentuje się następująco: "Wciel się w postać chłopca, który obudził się na tajemniczej wyspie po gwałtownej burzy. Oprócz chłopca na wyspie są tylko dzikie zwierzęta, dawno zapomniane ruiny i masywna, przyciągająca uwagę wieża. Młody bohater, kierując się rozsądkiem i chęcią wydostania się z wyspy, a także wskazówkami pomocnego lisa, musi zbadać tajemniczą wyspę, dotrzeć na szczyt wieży i odkryć jej ściśle strzeżone sekrety". RiME to gra eksploracyjno-logiczna, a jej najważniejsze cechy to:

Odkrywaj - zbadaj tajemniczą wyspę we własnym tempie. Wchodź w interakcje z przyrodą, szukaj ukrytych przedmiotów albo po prostu podziwiaj widoki i dźwięki.

Rozwiązuj łamigłówki - przemierz starożytne ruiny i odkryj ich ukryte cuda, rozwiązując zagadki logiczne związane z dźwiękiem, światłem, cieniami, perspektywą, platformami, a nawet manipulacjami czasem.

Ujawnij sekrety - poznaj historię chłopca, odkrywając dziesiątki tajemnic i elementów do zebrania.

Daj się oczarować - podziwiaj przepiękny świat, inspirowany pięknem basenu Morza Śródziemnego, łączący niesamowitą muzykę i tętniące życiem barwy.

Tytuł ten może dodać do swojej biblioteki gier każdy posiadacz konta w serwisie Epic Games Store - jego założenie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami. RiME dostępna jest w polskiej wersji językowej. Wymagania minimalne tej gry to Windows 7 (64-bitowy), Procesor Intel Core i5 2310 2,9 GHz / AMD FX-6300, 4GB RAM, karta graficzna GTX 550 Ti 1 GB/ Radeon 6950 1 GB lub lepsza,, 7,7 GB miejsca na dysku twardym. Grę można pobrać za darmo do 30 maja, kiedt o zastąpi ją inna - Brass, stworzona przez ludzi odpowiedzialnych za Bioshock.