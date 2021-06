Rick i Morty – gdzie oglądać piąty sezon?

Piąty sezon popularnej animacji o przygodach Ricka Sancheza i jego wnuka Morty'ego jest już dostępny w Polsce. Gdzie możemy go obejrzeć?

Subskrybenci HBO GO już od dziś mogą oglądać najnowszy sezon animacji Rick i Morty. Serial opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Morty’ego Smitha w odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Produkcja często w prosty sposób wyjaśnia skomplikowane zagadki naukowego świata, co jest jej zdecydowanym atutem. Pomimo bycia serialem animowanym, nie jest on skierowany do najmłodszych widzów.

21 czerwca swoją premierę ma pierwszy odcinek sezonu, zatytułowany "Mort Dinner Rick Andre". Kolejne będą pojawiały się na platformie HBO GO w poniedziałek. Drugi epizod sezonu będzie więc dostępny więc 28 czerwca. Przypominamy, że piąta seria będzie łącznie liczyć dziesięć odcinków.

O czym będzie opowiadał piąty sezon Ricka i Morty'ego? W zwiastunie sezonu mogliśmy zobaczyć całą rodzinę, która walczyła na obcej planecie. Winnych materiałach widzieliśmy scenę, w której Morty pomaga ciężko rannemu dziadkowi. Przypominamy też, że czwarty sezon zakończył się "cliffhangerem", w którym dowiadujemy się, że "Beth nie jest tą, za którą się uważa". Ponadto możemy spodziewać się też wyjaśnienia teorii o "złym Mortym", który jest jedną z nieskończonych wersji Morty'ego z innych wymiarów.

Warto także dodać, że od dzisiaj wszyscy subskrybenci HBO GO mogą także oglądać poprzednie cztery sezony serialu. Do tej pory możliwe było to jedynie na platformie Netflix. Piąty sezon ekskluzywnie możemy oglądać jedynie na hbogo.pl., ale wszystkie dotychczasowe odcinki są wciąż dostępne u konkurencji.

