Rick i Morty – kiedy nowe odcinki? Tytuły i daty premier na HBO Max

Czarny humor i szalone przygody w kosmicznej scenerii? To musi być Rick i Morty! Sprawdź, kiedy kolejne odcinki 6 sezonu serialu pojawią się na HBO Max.

Rick i Morty – sezon 6

Rick i Morty to animowane science-fiction dla dorosłych. W sezonie 6 widzowie otrzymają wszystko to, za co najbardziej kochają szalony serial i jego niepoprawnych bohaterów: absurdalne dialogi i alternatywne światy, szalonych geniuszy i międzywymiarowe apokalipsy, zmiennokształtnych obcych i różne wersje tej samej osoby. Po sezonie 5, który nieco różnił się od tego, do czego przyzwyczajeni byli fani, sezon 6 ma powrócić do swoich korzeni.

Data premiery

Szósty sezon Ricka i Morty'ego na HBO Max pojawił się 5 września 2022 roku. Składa się on z 10 odcinków – dokładne informacje na temat dat ich premier znajdziesz poniżej.

Rick i Morty – odcinek 1 już na HBO Max [05.09.2022]

Odc. 1 Solaricks

Błąd w działaniu portalu sprawia, że Rick, Morty i Jerry trafiają z powrotem do swojego pierwotnego uniwersum. Tymczasem Summer i obie wersje Beth muszą pokonać istoty, które starały się wykorzystać ich nieobecność.

Daty premier kolejnych odcinków:

Odc. 2 (Rick: A Mort Well Lived) – 12 września

(Rick: A Mort Well Lived) – 12 września Odc. 3 (Bethic Twinstinct) – 19 września

(Bethic Twinstinct) – 19 września Odc. 4 (Night Family) – 26 września

(Night Family) – 26 września Odc. 5 (Final Destination) – 3 października

(Final Destination) – 3 października Odc. 6 (Juricksic Mort) – 10 października

(Juricksic Mort) – 10 października Odc. 7 (Full Meta Jackrick) – 17 października

(Full Meta Jackrick) – 17 października Odc. 8 (Analyze Piss) – 24 października

(Analyze Piss) – 24 października Odc. 9 (A Rick in King Mortur's Mort) – 31 października

(A Rick in King Mortur's Mort) – 31 października Odc. 10 (Ricktional Mortpoon's Rickmas Mortcation) – 7 listopada

