Rick i Morty, odcinki specjalne już dostępne na HBO GO!

Na platformie HBO pojawiły się dzisiaj specjalne odcinki serialu animowanego Rick i Morty. O co chodzi?

W lipcowej ramówce HBO GO nastąpiła drobna, ale z pewnością ciesząca fanów serialu Rick i Morty, zmiana. Już dzisiaj swoją premierę ma cykl Rick i Morty, odcinki specjalne.

Na platformie VOD pojawiły się trzy krótkie animacje, przedstawiające nam kolejne zwariowane przygody międzygalaktycznego naukowca i jego wnuka. Na stronie HBO GO widnieją one jako osobna seria przygód tej dwójki, a nie jako część któregoś z dostępnych już sezonów. W ich opisie znajdziemy też informację, że są to trzy odcinki pierwszego sezonu. Czy oznacza to, że w przyszłości możemy otrzymać więcej tego typu produkcji ze świata Ricka i Morty'ego?

Pierwszy odcinek nosi tytuł Samuraj i Szogun i stylem przypomina japońskie animacje. Tytuł drugiego, który także swoim stylem przypomina produkcje z Kraju Kwitnącej Wiśni to Rick i Morty kontra Genocider. Oba odcinki zostały nakręcone w języku japońskim. Styl trzeciego z nich przywołuje wspomnienia z przełomu lat 80. i 90. oraz wyglądu klasycznych gier 2D, takich jak Contra.

Serial Rick i Morty opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Morty’ego Smitha w odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Produkcja często w prosty sposób wyjaśnia skomplikowane zagadki naukowego świata, co jest jej zdecydowanym atutem. Pomimo bycia serialem animowanym, nie jest on skierowany do najmłodszych widzów. W każdy poniedziałek HBO GO premierowo publikuje kolejne odcinki piątego sezonu Ricka i Morty'ego. Na platformie dostępne są także wszystkie poprzednie sezonu serialu.

