Rick i Morty - poznaliśmy sekretną relację bohaterów

Zagorzali fani od początku powstania serii Rick i Morty tworzyli teorie dotyczące serialu. Relacja Rick'a i Morty'ego wzbudzała wiele emocji - teraz wiemy, jak jest naprawdę.

Od premiery pierwszego sezonu serialu "Rick i Morty" Internet aż wrzał od teorii spiskowych fanów. Naukowa otoczka, przenikanie się światów i wymiarów, a w tym szalony naukowiec Rick Sanchez i jego wnuk Morty Smith - to wszystko składa się na idealne warunki na domysły.

Rick i Morty - materiały specjalne

Adult Swim, czyli platforma, w ramach której wydawana jest produkcja, od dłuższego czasu angażuje swój kanał na Youtube, gdzie co jakiś czas wypuszcza materiały specjalne związane z serialem Rick i Morty. Ostatni taki materiał dał wskazówkę zagorzałym fanom, że jedna z wielu teorii krążących w Internecie może być prawdziwa.

Co ich łączy?

Teoria ta głosi, że Morty, czyli wnuk Ricka Sancheza jest tak naprawdę nim, tylko młodszym. Do tej pory w żadnym z sezonów serialu nie poruszono głębiej tego domysłu, aż do tej pory. Ostatni materiał specjalny ma tytuł "Rick and Morty vs. Genocider". Co prawda, nie został on stworzony przez studio Adult Swim, jednak jest przez niego promowany, co sugeruje, że te wątki mogą mieć wpływ na główną serię serialu.

W odcinku specjalnym, gdy Rick wyrusza do walki, nazywa Morty'ego Rickiem Sanchezem. Po chwili następuje sekwencja dwóch obrazów, gdzie twarz Ricka nakłada się na twarz Morty'ego. Czy była to pomyłka? Można powiedzieć, z pewną dozą pewności, że nie. W świecie szalonego naukowca żadne słowa nie są rzucane na wiatr. Chociaż może twórcy w ten sposób wodzą nas za nos? Być może prawdy dowiemy się w kolejnym, 5 sezonie Rick'a i Morty'ego.

Wszystkie dostępne do tej pory sezony Rick and Morty możecie obejrzeć na Netflixie.

