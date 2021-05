Rick i Morty sezon 5 - przecieki, plotki, oficjalne informacje [Aktualizacja 21.05.2021]

"Rick i Morty" powraca z piątym sezonem. Czy dowiemy się kim jest Evil Morty? Oto wszystko, co wiemy na temat kontynuacji serialu.

Spis treści

„Rick i Morty” to amerykański serial animowany wyprodukowany przez stację Adult Swim. Początkowo miała to być to tylko parodia filmu „Powrót do przyszłości”, jednak po udanej i głośnej premierze, producenci nakłonili twórców do rozwinięcia programu. W Polsce wybuch popularności miał miejsce w roku 2016, kiedy to Netflix w ramach swojej platformy udostępnił produkcję w polskiej wersji językowej. Fabuła opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Morty’ego Smitha w odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Produkcja często w prosty sposób wyjaśnia skomplikowane zagadki naukowego świata, co jest jej zdecydowanym atutem. Jednak niech Was nie zmyli forma animowana - to zdecydowanie nie jest bajka dla dzieci.

Fabuła

W ramach promocji w lipcu poprzedniego roku został udostępniony tak zwany First Look na sezon 5 „Ricka i Morty’ego”, który był animowanym storyboardem fragmentu odcinka. Mogliśmy na nim zobaczyć poważnie rannego Ricka prowadzonego przez Morty’ego do pojazdu. Szli przez okolicę wypełnioną elementami przypominającymi kryształy, na których widać walczących głównych bohaterów. Obaj w ostatniej chwili przedostali się przez portal czasoprzestrzenny w okolice Ziemi, po czym statek zaczął niekontrolowanie spadać. Po zderzeniu z planetą wylądowali w wodzie, gdzie spotkali Aquamana.

Następnie został udostępniony oficjalny zwiastun sezonu piątego. Możemy nim zobaczyć całą rodzinę Smithów - Jerry’ego, Summer, Ricka, Morty’ego oraz Beth. Pojawia się również scena, którą widzieliśmy w First Looku udostępnionym przez twórców, tym razem jest jednak dopracowana.

Dla przypomnienia, sezon 4 zakończył się stwierdzeniem, że Beth może nie być tą, za którą się uważa, więc prawdopodobnie ten wątek będzie miał szczególne znaczenie w kolejnym sezonie. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że kwestia licznych rzeczywistości z różnych wymiarów powraca jak bumerang w każdej z części serii i widzowie liczą na to, że właśnie w piątym sezonie teoria związana ze Złym Mortim w końcu zostanie obalona lub potwierdzona.

Zły Morty

Teoria ta została stworzona przez fanów już po premierze pierwszego sezonu, kiedy to Zły Morty pojawił się w dziesiątym odcinku. Jest on jedną z nieskończonych alternatywnych wersji Morty’ego i wygląda zupełnie jak jego ludzki odpowiednik. W tym odcinku nosił on przepaskę na prawym oku, pod którą ukrywał mechanizm sterujący Złym Rickiem. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników, Zły Morty mówi poważnym, monotonnym głosem i nie jąka się mówiąc.

Twórcy teorii głoszą, że właśnie Zły Morty to tak naprawdę oryginalny wnuk Ricka, który został przez niego porzucony. Wiemy, że w wymiarze, w którym toczy się serial, Rick pojawił się w rodzinie Smithów po 20 latach nieobecności. Jest to równoznaczne z tym, że nie był przy narodzinach swojego wnuka, bo ten ma zaledwie 14 lat. A jednak, gdy Zły Rick grzebał szalonemu naukowcowi we wspomnieniach, to pojawiło się jedno, na którym widać maleńkiego Morty’ego. Takie wydarzenie nie mogło mieć miejsca w rzeczywistości, w której przebywają na co dzień, skąd więc to wspomnienie?

Domyślamy się, że w swoim oryginalnym wymiarze Rick wcale nie porzucił Beth. Oznaczałoby to, że postąpiłby inaczej niż znaczna część Ricków i dlatego mógłby być świadkiem dorastania Morty'ego. Mimo to dojrzewanie w towarzystwie szalonego naukowca nie mogło okazać się bez znaczenia i musiało odbić się w jakiś sposób na wnuku. Z tego powodu zamiast stać się jąkającym niezbyt bystrym dzieckiem jak większość alter ego Morty'ego to wyrósł na sprytnego i poważnego chłopca, którego znamy jako Złego Morty'ego. Niestety, tajemnicą jest dlaczego Rick zdecydował się opuścić swojego Morty'ego na rzecz nowego w innym wymiarze.

W serialu pojawiają się cytaty, które zdają się potwierdzać tę teorię. W jednym z odcinków Rick tłumaczył Mortiemu, żeby nie był arogancki mówiąc:

„Zarozumiały Morty może prowadzić do prawdziwych problemów. To może być naprawdę zła rzecz dla każdego.”

Kiedy Morty domagał się wyjaśnień, dziadek odpowiedział, że wyjaśni mu, kiedy będzie starszy.

Trzeba przyznać, że teoria o Złym Mortim może być prawdziwa. Niestety, w drugim, trzecim oraz czwartym sezonie nie pojawia się za wiele wzmianek na ten temat, jakby twórcy chcieli trzymać fanów jeszcze trochę w niepewności. Czy zmieni się to w piątym sezonie serialu?

Inna, prawdopodobna teoria głosi, że Morty to tak naprawdę młodszy Rick Sanchez. Więcej o tej teorii i dlaczego może być prawdziwa pisaliśmy tutaj.

Obsada

W angielskiej wersji językowej wróci oczywiście Justin Roiland jako Rick i Morty. Ponadto Sarah Chalke będzie nadal głosem Beth i Klona Beth, Chris Parnell Jerry'ego i Spencer Grammer pojawi się jako Summer. Głosem Aquamana prawdopodobnie będzie Roiland, chociaż nie zostało to potwierdzone.

Rick i Morty sezon 5 - kiedy premiera?

Nieoczekiwanie kilka dni temu na mediach społecznościowych Adult Swim została udostępniona informacja, że pierwszy odcinek piątego sezonu będzie miał premierę 20 czerwca na serwisie oraz stacji Adult Swim. Póki co, pewne jest, że będzie się on składał z 10 odcinków, jednak nie wiadomo czy twórcy zdecydują się powtórzyć rozwiązanie znane fanom z czwartego sezonu. Mowa o podzieleniu sezonu na dwie części, z czego premiery pierwszych pięciu odcinków i kolejnych dzieliła prawie roczna przerwa.

Now you can start asking us about season 6. Rick and Morty returns for season 5 on Sunday, June 20 at 11pm ET/PT on @adultswim pic.twitter.com/qGBCOk36Dn — Rick and Morty (@RickandMorty) March 30, 2021

Aktualizacja 27.04.2021

Na oficjalnym profilu HBO Polska na serwisie Facebook pojawiła się informacja na temat premiery piątego sezonu "Ricka i Morty'ego". W poście napisano, że wszystkie sezony serialu będą dostępne od 21 czerwca na platformie HBO GO. Ponadto, napisano, że sezon piąty będzie miał u nich ekskluzywną premierę. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że do tej pory cały serial w Polsce był dostępny do obejrzenia tylko na platformie Netflix.

Aktualizacja 29.04.2021 - Dubbing

Ostatnia informacja dotycząca wykupu licencji do wszystkich sezonów serialu "Rick i Morty" wywołała niemałą burzę w mediach. Nie ma się co dziwić, Netflix i HBO GO to dwie największe platformy VOD w Polsce i w ciągu ostatnich lat bardzo aktywnie walczą o tytuł najbardziej popularniej. Do tej pory, wszystkie sezony "Ricka i Morty'ego" miały polską premierę właśnie na Netflixie. Warto jednak zauważyć, że ostatni, czwarty sezon został udostępniony na długo po amerykańskim debiucie. Powód takiej kolei rzeczy nie był znany, jednak wielu fanów było takimi posunięciami głęboko zaniepokojonych. Ostatnia informacja tylko pogłębiła to uczucie, bo wygląda na to, że przedstawiciele Netflixa nie dogadali się z Adult Swim w sprawie premiery. Najwyraźniej z tego powodu, producenci serialu "Rick i Morty" postanowili zmienić dystrybutora na konkurencyjny serwis HBO GO. Zmiana platformy wiąże się jednak z wieloma niewiadomymi, a fani swoimi obawami dzielą się w komentarzach pod oficjalnym zwiastunem 5 sezonu.

Jeden z najpopularniejszych komentarzy zwraca uwagę na kwestię polskiego dubbingu. Warto zauważyć, że zwiastun piątego sezonu został opublikowany w angielskiej wersji językowej z polskimi napisami, a fani nie mogli usłyszeć tak dobrze im znanego głosu Modesta Rucińskiego (Rick) i Michała Głowackiego (Morty). Rozbudziło to ogromne wątpliwości widzów - czy w związku ze zmianą platformy na HBO GO, w dubbing zostaną zaangażowane inne osoby? Tak naprawdę nie wiadomo, jednak wszyscy mocno liczą na to, że w piątym sezonie usłyszą już dobrze znane głosy.

Aktualizacja 21.05.2021 - Spin-off "The Vindicators"

Stacja Adult Swim ogłosiła prace nad pierwszym spin-offem serialu o tytule "The Vindicators". Nowa seria ma opowiadać o tytułowej grupie superbohaterów, których dobrze znamy z czwartego odcinka trzeciego sezonu. Chodzi konkretnie o Supernovą, Vance’a Maximusa, Alana Railsa, Crocubota, Noob Nooba oraz Milliona. Fanów z pewnością zdziwi ta informacja, bo, jak wiadomo, odcinek z serialu "Rick i Morty" przeżywa jedynie Supernova. Wygląda jednak na to, że twórcy pokażą nam alternatywna rzeczywistość, w której superbohaterowie żyją lub ich przeszłość.

Jesteśmy podekscytowani możliwością ponownej pracy w uniwersum Ricka i Morty'ego, a ta krótka seria będzie niesamowitą okazją do zbadania, co dzieje się w następstwie ratowania (lub niszczenia) światów przez Vindicators. Jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc pokazać, jak ten zespół superbohaterów jest niesamowicie dysfunkcyjny, niezależnie od tego, czy Rick jest w pobliżu – poinformowały producentki wykonawcze Sarah Carbiener i Erica Rosbe.

Nowa seria będzie się składać z pojedynczego sezonu, w którym zobaczymy prawdopodobnie 8 lub 10 odcinków. Data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo tylko, że twórcy pracują nad nowym serialem i że pojawi się on wkrótce.