Rick i Morty sezon 6 – kiedy premiera pierwszego odcinka? Gdzie oglądać w Polsce? Sprawdź, co już wiadomo

Już niebawem Rick i Morty powrócą do nas w 6. sezonie! Czego możemy spodziewać się po nowych odcinkach? Kiedy nastąpi ich premiera w Polsce? Sprawdźcie, co już wiemy.

Rick i Morty to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali animowanych dla dorosłych na świecie. Za nami już 5 sezonów przygód tytułowych bohaterów, na które złożyło się 51 odcinków. To jednak nie koniec. W kolejną szaloną podróż z Rickiem i Morty'm udamy się już niebawem, a to za sprawą premierowych odcinków 6. sezonu

Rick i Morty – najważniejsze informacje

Tytuł serialu - Rick i Morty

- Rick i Morty Twórcy – Justin Roiland, Dan Harmon

– Justin Roiland, Dan Harmon Liczba potwierdzonych sezonów – 6

– 6 Liczba odcinków - 51

- 51 Czas emisji – 2013 - 2022

– 2013 - 2022 Gatunek - Science fiction, komedia, animowany dla dorosłych

- Science fiction, komedia, animowany dla dorosłych Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke

Rick i Morty sezon 6 – kiedy premiera w Polsce?

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że premiera pierwszego odcinka 6. sezonu serialu Rick i Morty odbędzie się 5 września 2022 roku. Kolejne epizody będą ukazywały się regularnie co tydzień.

Rick i Morty sezon 6 – gdzie oglądać?

Rick i Morty sezon 6 z premierą już we wrześniu (fot. WarnerMedia)

Rick i Morty to serial Adult Swim, który w Polsce mogliśmy do tej pory oglądać na w kilku popularnych serwisach VOD. Obecnie jednak wyłączność na transmisję posiada HBO Max i to właśnie tam – równolegle ze światową premierą, zobaczymy debiut 6. sezonu przygód Ricka i Morty'ego. Co więcej, tylko na HBO Max możecie obejrzeć wszystkie dotychczasowe odcinki serialu.

Rick i Morty sezon 6 - trailer, zwiastun, teaser

Sezon 6. serialu Rick i Morty otrzyma dwa pierwsze zwiastuny, a w zasadzie króciutkie teasery. Możemy się jednak spodziewać, że już niebawem otrzymamy pełnoprawny zwiastun nadchodzących odcinków.

Aktualizacja

Wreszcie otrzymaliśmy pierwszy pełnoprawny trailer 6. sezonu serialu Rick i Morty. Zobaczcie, co nas czeka w nadchodzących odcinkach.

Rick i Morty sezon 6 – fabuła

Sezon 6. serialu Rick i Morty zapowiada się na jeden z najbardziej szalonych. Nasi bohaterowie wpadli w nie lada tarapaty i są wyraźnie w kiepskiej formie. Czy uda im się odwrócić ten niekorzystny układ sił i pomogą swojemu szczęściu? O tym przekonamy się już niebawem. Póki co, twórcy potwierdzają, że na Ricka i Morty'ego w szóstym sezonie czekają… „Tarapaty! Rodzina! Intrygi! Stado dinozaurów! Jeszcze większe tarapaty!”.

(fot. Warner Media)

Rick i Morty sezon 6 – obsada

W rolach głównych w serialu Rick i Morty ponownie usłyszymy głosy:

Justina Roilanda (serialowy Rick i Morty)

Sarah Chalke (serialowa Beth)

Chrisa Parnella (Jerry)

Spencera Grammera (Summer)

Rick i Morty – 6. sezon lepszy od poprzedniego. Twórcy zapowiadają "powrót do korzeni"

Justin Roiland - jeden z pomysłodawców i głównych twórców serialu Rick i Morty, przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że nie jest do końca zadowolony z tego, co prezentował sobą 5. sezon widowiska. Jego zdaniem ogromny wpływ na zawartość ostatnich odcinków miała niespodziewana śmierć jednego z producentów – J. Michaela Mendela.

5. sezon był dziwny. Straciliśmy Mendela. To było trudne. Zostaliśmy wytrąceni z równowagi. To było... tak. Jeśli będę mówił dalej, zacznę płakać - Justin Roiland.

Roiland obiecał przy tym, że w 6. sezonie serial powróci do korzeni i będzie znacznie bardziej przypominał swoje początki. Ponownie mamy doświadczyć "klasycznych doznań" w stylu Ricka i Morty'ego.

Powiem tak - 6. sezon jest nieco bardziej kanoniczny. Naprawdę wynagradza fanów serialu, którzy oglądali go od początku. Wydaje mi się więc, że w końcu wracamy z powrotem do rytmu Ricka i Morty'ego i myślę, że 6. sezon jest... Nie uważam, że 5. sezon był zły, ale sezon 6 jest niesamowity. To naprawdę jest cholernie jakościowy sezon - Justin Roiland.

Czy tak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się już za niespełna miesiąc na HBO Max.

To na razie wszystko co wiemy na temat 6. sezony serialu Rick i Morty. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje, to od razu damy wam znać.