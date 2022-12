Rick i Morty sezon 7 – kiedy nowe odcinki? Co tym razem czeka bohaterów?

Sezon 6. Ricka i Morty'ego właśnie dobiegł końca, zostawiając fanów z zapowiedzią spektakularnej kontynuacji. Kiedy możemy liczyć na 7 sezon opowieści o szalonym naukowcu i jego wnuku?

Sezon 6

Ostatni odcinek 6. sezonu Ricka i Morty'ego pełen był świątecznego nastroju i Gwiezdnych Wojen. A przynajmniej szalejących laserów i narzekań na kondycję franczyzy stworzonej ongi przez George'a Lucasa. Po tym, jak Morty otrzymał na Gwiazdkę prawdziwy miecz świetlny i upuścił go pionowo, "zabawka" przeniknęła niemal do jądra Ziemi, sprowadzając na całą planetę ryzyko eksplozji. Do akcji musiał wkroczyć sam prezydent USA, który okazał się wielkim hejterem współczesnych Star Warsów.

To jednak nie koniec zaskoczeń. W końcu wyszło na jaw, że Rick zastąpił się robotem, który od odcinka A Rick in King Mortur's Mort żył wraz z rodziną Smithów. Podczas gdy sobowtór skutecznie podbijał serca krewnych, prawdziwy naukowiec poświęcał się poszukiwaniom Ricka Prime'a. W zakończeniu sezonu udało mu się nawet zlokalizować swoje nemezis – niestety, wcale nie ułatwiło to sprawy.

fot. HBO Max

Co dalej z Rickiem i Mortym?

Jeśli chodzi o kontynuację serialu, obędzie się bez zaskoczeń – Rick i Morty powrócą w 7. sezonie. To, co ich czeka klasycznie streścił sam Rick w zakończeniu odcinka Ricktional Mortpoon's Rickmas Mortcation.

Przez całe życie na niego poluję. I jeszcze nigdy nie byłem tak blisko schwytania Ricka Prime'a. Ale to niemożliwe! To niebywale sprytny skurwysyn. Ta pogoń mnie zniszczyła, ale teraz będziemy ścigać go razem. Ty i ja! To stanie się całym Twoim życiem. Rick i Morty sezon 7! Ściganie nemezis. Może uda się też zadbać o zdrowie. Życiowa równowaga. Nie każdy odcinek to pościg. Może to będzie w tle, kto wie? Nikt się nie dowie. Oprócz nas. To najbardziej bolesna rzecz w moim życiu, a teraz wciągam w to, kurwa, ciebie!

Motywem przewodnim 7. sezonu Ricka i Morty'ego będzie więc faktycznie pogoń za największym wrogiem szalonego naukowca. Jednak znajdzie się miejsce na inne przygody, niekoniecznie powiązane z głównym wątkiem.

Data premiery

Żadna data związana z premierą 7. sezonu serialu nie została jesz

cze ogłoszona. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową praktykę Adult Swim w wypuszczaniu nowych odcinków, można założyć, że kolejna odsłona przygód Ricka i Morty'ego pojawi się za rok.

