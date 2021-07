Rick i Morty - streszczenie odcinków 5 sezonu [Aktualizacja]

Już dziś na platformie HBO GO premierę ma piąty sezon serialu "Rick i Morty". Poniżej przestawiamy krótkie streszczenia odcinków tym, którym nie straszne są spoilery.

"Rick i Morty" to serial, który wpisał się już dosyć mocno w naszą popkulturę. Dziś trudno znaleźć kogoś, kto nie słyszał nic a nic o szalonym naukowcu i jego wnuku, a i nie ma się co dziwić takiemu stanu rzeczy. Ten amerykański serial animowany wyprodukowany przez stację Adult Swim zaskarbił sobie ogromną popularność nie tylko ze względu na specyficznych i charyzmatycznych bohaterów, ale głównie z powodu świetnej fabuły, w której widzowie zapoznają się ze skomplikowanymi teoriami Sci-Fi w prosty i przystępny sposób. Na początku tego tygodnia miała miejsce premiera 5 sezonu serialu na platformie HBO GO.

Fabuła

Po 20 latach milczenia Rick Sanchez nagle zjawia się pod drzwiami córki Beth, aby zamieszkać z nią i jej rodziną. Chociaż kobieta wita ojca z otwartymi rękoma, jej mąż, Jerry, nie jest już tak szczęśliwy z powodu pojawienia się teścia. Jerry ma sporo wątpliwości dotyczących Ricka, socjopatycznego naukowca, który używa ich garażu jako swojego osobistego laboratorium. Mężczyzna pracuje tam nad wieloma gadżetami, z który niektóre spokojnie można uznać za niebezpieczne. Ale to nie wszystko, co martwi Jerry’ego. Rick wciąga swoje wnuki, Morty'ego i Summer, w eskapady po całym wszechświecie.

Twórcy: Dan Harmon, Justin Roiland

Dan Harmon, Justin Roiland Gatunek: Komedia, Przygodowy, Sci-Fi, Animacja dla dorosłych

Komedia, Przygodowy, Sci-Fi, Animacja dla dorosłych Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2013-2021

2013-2021 Kategoria wiekowa: 15+

Bohaterowie

Rick Sanchez

Rick Sanchez to główny bohater całej animacji. Szalony naukowiec po 20 latach nieobecności wrócił do swojej córki Beth. Mężczyzna znany jest ze swojej ekscentryczności, chamstwa, gburowatości i czarnego poczucia humoru. Jego ulubionym zajęciem jest wkurzanie wszystkich wokół i zabieranie wnuka, Morty'ego na kosmiczne przygody. Ricka nudzą przyziemne problemy, członków rodziny traktuje on jak gorszych od siebie, choć w niektórych odcinkach ukazuje swoją wrażliwą i samotną stronę.

Morty Smith

Morty to nastoletni chłopiec, który nie grzeszy nadprzeciętną inteligencją. Nienawidzi matematyki, często opuszcza szkołę ze względu na przygody, na które wyciąga go dziadek oraz kocha się w jednej z najpopularniejszych dziewczyn w szkole. Co ciekawe, nie grzeszy on nawet podstawową inteligencją, a nadto mierzy się z rozchwianiem emocjonalnym. Jego silnymi cechami są mocny kręgosłup moralny oraz odwaga.

Beth Smith

Beth to córka Ricka, która bardzo mocno odczuwała nieobecność ojca w jej życiu. Zawodowo jest chirurgiem końskim, co zresztą jest jej często wypominane. Kobieta musiała zrezygnować z ludzkiej medycyny, gdyż w młodym wieku wpadła z Jerrym. Owocem tej chwili uniesienia jest Summer, którą mimo wszystko Beth kocha najmocniej na świecie. Kobieta przechodzi kryzys małżeński. Na co dzień mierzy się z brakiem zadowolenia z życia oraz z infantylnym Jerrym

Jerry Smith

Jerry to mało sprytny mąż Beth. W młodym wieku wpadł w rodzicielstwo, jednak mimo wszystko zdecydował się kobiety nie zostawiać samej z dzieckiem. Nie da się jednak ukryć, że odstaje on intelektem nie tylko od swojej żony, ale także od wszystkich innych. Ponadto nienawidzi się ze swoim teściem, Rickiem. Pracował w mało wpływowej agencji reklamowej, z której został zwolniony przez niekompetencję.

Summer Smith

Summer to starsza wnuczka Ricka, która weszła dosyć mocno w okres dojrzewania. Dziewczyna często wyraża swoją zazdrość o kosmiczne przygody brata i dziadka. Co ciekawe, jest bardzo podobna do matki, lecz wykazuje się większym altruizmem i bezinteresownością

Streszczenie odcinków [Spoilery!]

Sezon 5 serialu "Rick i Morty" składa się z 10 odcinków. Pierwszy z nich został wyemitowany 21 czerwca na platformie VOD HBO GO. Kolejne będą miały premierę regularnie co tydzień w każdy poniedziałek. Ostatni, finałowy odcinek swój debiut będzie miał 23 sierpnia. W związku z tym artykuł będzie aktualizowany regularnie i wzbogacany o krótkie streszczenie kolejnego odcinka. Uwaga, w opisach z pewnością nie unikniemy spoilerów, warto jest mieć to na uwadze przed czytaniem.

Odcinek 1 - Mort Dinner Rick Andre

Odcinek zaczyna się, gdy bohaterowie znajdują się w innym wymiarze i są w wielkim niebezpieczeństwie. Morty wiedział, że śmierć jest blisko, zadzwonił więc do Jessici by powiedzieć jej o swoich uczuciach. Dziewczyna jest pod wrażeniem, więc umawia się z nim. Po panicznym ratunku trafiają do ziemskiego oceanu, gdzie spotykają Pana Nimbusa. Rick musi podpisać z nim rozejm, więc zaprasza go do siebie na uroczystą kolację. Zadaniem Morty'ego jest przynoszenie wina z innego wymiaru, w którym czas płynie szybciej. Niespodziewany splot wydarzeń sprawia, że wymiar z owcami rozwija się niespodziewanie szybko, a chłopiec zapętla się w coraz większe problemy. Nagle do kolejnego wymiaru zostaje porwana Jessica, która zamrożona w krysztale czuje upływ czasu, chociaż jej ciało się nie starzeje. Morty przygotował się, by ją uratować, jednak ani on, ani Rick nie są w stanie sobie poradzić z tamtejszą technologią. Wszystkich ratuje Pan Nimbus, który po powrocie zdaje sobie sprawę, że naukowiec chciał go przechytrzyć, przez co wsadza go do więzienia.

Odcinek 2 - Mortyplicity

W odcinku drugim ktoś próbuje zabić Ricka. Ten dowiaduje się o tym z powiadomienia, które podaje, że zginęły jego wabiki. Dokładnie mowa o postaciach, które tylko przypominają rodzinę Smithów, myślą samodzielnie przekonane, że są prawdziwe. Rzeczywistość jest jednak z goła inna i zdają sobie z tego sprawę dość brutalnie gdy.. giną. Niestety, samodzielnie myślące wabiki same wpadły na pomysł stworzenia własnych wabików i tak świat został wypełniony ogromem sztucznych wersji Ricka, Morty'ego, Summer, Beth oraz Jerry'ego. Te wabiki, które zorientowały się, że jedyną szansą na przetrwanie jest polowanie na inne wabiki spowodowały globalną wojnę, w której dwie strony konfliktu zabijają się nawzajem. Nikt nie wie jednak gdzie jest prawdziwa rodzina Smithów, i czy w ogóle się pojawiła w tym odcinku...

Odcinek 3 - Rickdependence Spray

Planetina to superbohaterka, której moce związane z żywiołami mają za zadanie ochronić Ziemię przed zniszczeniem. Jeżeli świat spotyka katastrofa klimatyczna, pożar czy niesegregowanie baterii - Planetina używa swoich umiejętności, by ratować okoliczną przyrodę. Wszystko jednak się zmienia, gdy razem z Mortim zakochują się w sobie. Do tej pory jedynym jej celem było wprowadzanie ekologicznych rozwiązań, jednak nowy chłopak sprawił, że Planetina zaczęła uciekać tylko po to by spędzić z nim czas. Na domiar złego dzieci superbohaterki, które posiadały nad nią władanie dzięki osobnym pierścieniom chciały ją sprzedać. Nie stało się to dzięki Morty'emu, który zabił całą czwórkę i pomógł odzyskać Planetinie kontrolę nad samą sobą. Niestety, kobieta wykorzystuje swoje moce do morderstwa 300 górników, czego Morty nie potrafi znieść. W tym samym czasie Rick razem z Summer wchodzą w ciąg imprez na planetach, którym grozi katastrofa, gdzie bawią się za wsze czasy. Niespodziewanie Rick się zakochuje i... zostaje wykorzystany!

Odcinek 4 - A Rickconvenient Mort

Premiera: 12 lipca

Odcinek 5 - Amortycan Grickfitti

Premiera: 19 lipca

Odcinek 6 - Rick & Morty's Thanksploitation Spectactular

Premiera: 26 lipca

Odcinek 7 - Gotron Jerrysis Rickvangelion

Premiera: 2 sierpnia

Odcinek 8 - Rickternal Friendshine of The Spotless Mort

Premiera: 9 sierpnia

Odcinek 9 - Forgetting Sarick Mortshall

Premiera: 16 sierpnia

Odcinek 10 - Rickmurai Jack

Premiera: 23 sierpnia

