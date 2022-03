Rick i Morty trafiają do popularnej strzelanki. Nie zgadniesz, do której

Rick i Morty przenoszą się do kolejnego uniwersum, tym razem trafią do jednej z najpopularniejszych sieciowych strzelanek.

Rick i Morty to obecnie jeden z najsłynniejszych duetów w popkulturze. Przebojowi bohaterowie, znani z serialu animowanego dla dorosłych, lubią jednak regularnie odwiedzać inne uniwersa i media (co nie powinno w sumie nikogo dziwić). Rick i Morty pojawili się już m.in. w Fortnite, DOTA 2 czy Rainbow Six Siege. Po rocznej przerwie, bohaterowie powracają do sieciowej strzelanki Ubisoftu.

Francuski producent przygotował dwie nowe, unikatowe skórki dla popularnych operatorów w Rainbow Six Siege. Sympatycy Doca będą mogli zdobyć kostium Ricka, natomiast Fuze za sprawą nowej skórki przemieni się w Morty'ego. W skład specjalnych pakietów, które powstały przy współpracy Ubisoftu z Adult Swim, wchodzą również skórki dla bormi oraz specjalne tła dla kart operatorów. Pojedyncza paczka (Rick lub Morty) kosztuje 2160 kredytów R6. Jeśli jesteście wyjątkowymi fanami serialu, to możecie również zdecydować się na zakup zbiorczego zestawu w cenie 4086 kredytów R6. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo, ale jeśli chcecie wyróżnić się z tłumu, to zdecydowanie warto sięgnąć po nieco karykaturalne skórki Ricka i Morty'ego.

