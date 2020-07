Rider Monster - elektryczna hulajnoga z dużymi, pompowanymi kołami

Do sprzedaży w naszym kraju trafia nowa hulajnoga Rider Monster. Wyróżnia się pojemnym akumulatorem, mocnym silnikiem i dużymi, pompowanymi kołami.

Rider Monster to nowa hulajnoga, która właśnie trafiła do sprzedaży w naszym kraju. Dystrybuowana przez 4cv hulajnoga elektryczna posiada kilka ciekawych elementów.

Hulajnoga Rider Monster

Pojazd wyposażono w silnik o mocy 350 W, który umożliwia rozpędzenie hulajnogi do 25 km/h. Również wzniesienia o kącie nachylenia do 15 stopni nie są dla Rider Monster przeszkodą. W środku znalazło się miejsce dla niezwykle dużego akumulatora o pojemności 10 Ah.

Rider Monster posiada duże, pompowane koła, które zdecydowanie nie są standardem na rynku. Dzięki nim hulajnoga sprawdzi się nie tylko na ścieżkach i utwardzonych powierzchniach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rider Monsterem wybrać się w lekki teren.

Producent zdecydował się na zastosowanie dużych kół o asymetrycznych rozmiarach. Z przodu znalazło się miejsce dla 20 calowego koła, a z tyłu umieszczono nieco mniejszą, 16 calową obręcz. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zaoferować niespotykany dotychczas prześwit, który wynosi aż 16 centymetrów.

Rider Monster posiada regulowaną wysokość kierownicy. Producent zastosował także zabezpieczenie w postaci dedykowanego kluczyka. Oznacza to, że koledzy z pracy nie będą mogli przejechać hulajnogą bez naszej wiedzy.

Obok włącznika hulajnoga posiada dedykowany wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania urządzenia.

Elektryczna hulajnoga posiada dwa hamulce tarczowe, które gwarantują szybkie hamowanie w nagłych sytuacjach.

Rider Monster przejdzie na jednym ładowaniu do 30 km. Czas ładowania do pełna wynosi około 5 godzin. Maksymalna dozwolone obciążenie to 120 KG. Masa własna pojazdu wynosi 19 kilogramów.

Rider Monster pojawi się w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 2199 zł.

