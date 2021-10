Riders Republic – zagraj za darmo w najnowszą grę od Ubisoft

Ubisoft postanowił udostępnić za darmo swoją najnowszą grę – Rider Republic. Sprawdź, jak skorzystać z promocji.

fot. Ubisoft

Riders Republic to najnowsza produkcja francuskiego dewelopera, która pozwoli wam spełnić marzenia o ekstremalnych wyścigach. Bez względu na to czy wolicie narty, snowboard czy może rowery górskie, każdy powinien w Riders Republic znaleźć coś dla siebie. Ubisoft określa swoją produkcję jak „masywną, wieloosobową grę sportową” bowiem podczas wyścigów będzie mogło rywalizować ze sobą nawet 50 graczy!

Jeśli zainteresowały was te szalone zmagania, to mamy dla was dobre wieści. Już jutro - 12 października, o godzinie 9:00 czasu polskiego, wystartuje darmowy dostęp do gry w ramach PC Play Day. Przez 24 godziny będziecie mogli dowolnie testować najnowszą produkcję Ubisoftu. W ramach wydarzenia możemy liczyć na dostęp do czterech trybów zabawy:

Mass Race - wyścig dla ponad 50 graczy. Na mapie nowe wyścigi pojawiają się losowo co 30 minut.

Versus Mode - Tryb dla rywalizacji maksymalnie 5 znajomych w dowolnej dyscyplinie.

Trick Battle - Starcia dwóch zespołów (6v6). Zespół z najwyżej nagradzanymi punktowo trikami zwycięża.

Free for All - Wybrana przez graczy playlista dyscyplin i wyzwań.

Już teraz na stronie Ubisoft Connect możecie pobierać darmową wersję gry w ramach PC Play Day, tak aby jutro jak najszybciej „wskoczyć” do zabawy.

Premiera Riders Republic odbędzie się już 28 października na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Google Stadia.

