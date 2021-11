Ridley Jones: Strażniczka Muzeum - sezon 2 już na Netflixie

Rodzice nie mogą tego przegapić, gdyż na Netflixie premierę ma 2 sezon ciekawej bajki dla najmłodszych. O czym opowiada?

"Ridley Jones: Strażniczka Muzeum" to animowany serial telewizyjny dla przedszkolaków wyreżyserowany przez Chrisa Nee. Składa się on z dwóch sezonów, z czego drugi premierę ma dziś na platformie Netflix. Fabuła opowiada o tytułowej Ridley, która we wsparciu przyjaciół dba o bezpieczeństwo Muzeum Historii Naturalnej.

Ridley Jones: Strażniczka Muzeum

Odważna i ciekawska Ridley wraz z przyjaciółmi strzeże cennych eksponatów Muzeum Historii Naturalnej i wielkiego sekretu tego miejsca — nocą wszystko tam ożywa!

Serial "Ridley Jones: Strażniczka Muzeum" jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze seriale pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

