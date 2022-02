Ring - słynna seria horrorów powróci w nowej odsłonie. Premiera już w tym roku

Jeśli lubicie kino grozy i cenicie sobie nietuzinkowe horrory, to z pewnością ucieszy was wiadomość, że seria Ring powróci już w tym roku w nowej odsłonie.

(fot. Paramount Pictures)

Pierwsza odsłona, kultowej już dziś seria horrorów Ring, zadebiutowała w 1998 roku. Od tamtej pory otrzymaliśmy kilka filmów w tym uniwersum. Premiera ostatniego z nich, zatytułowanego "Sadako", odbyła się w 2019 roku. Jeśli nadal cenicie sobie tą wyjątkową serię horrorów, to mamy dla was dobre wieści. Jeszcze w tym roku do kin trafi Sadako DX - najnowsza odsłona cyklu.

Sadako DX opowiem na losy młodej, wyjątkowo uzdolnionej studentki imieniem Fuka Ichijo (w tej roli Fūka Koshiba), która może pochwalić się IQ na poziomie 200. Dziewczyna postanawia rozwiązać sprawę tajemniczej klątwy Sadako i tak wplątuje się w jej przerażającą historię. Film w reżyserii Hisashi Kimury jest obecnie już w postprodukcji, co oznacza, że jeszcze w tym roku trafi do kin. Twórcy nie podali jeszcze konkretnej daty debiutu, ale celują okres jesienny 2022 roku. Niestety nie wiemy, czy Sadako DX w okolicach premiery może liczyć na debiut, w którymś z serwisów streamingowych jak Netflix czy HBO Max.

