Riot zachęca hakerów do atakowania Valorant

Studio Riot Games rzuciło wyzwanie hakerom z całego świata. Wszystko dla dobra graczy Valorant.

Przedstawiciele Riot niejednokrotnie podkreślali już, że nie będą w swoich produkcjach tolerować oszustów. Dotyczy to oczywiście nie tylko przebojowego League of Legends, ale również Valorant oraz przyszłych projektów studia. Drużynowa strzelanka otrzymała nawet specjalne oprogramowanie - Riot Vanguard, które jest instalowane wraz grą i na bieżąco pomaga blokować i wyłapywać wszelkie próby nieuczciwej rywalizacji.

Vanguard przyczynił się już nawet do zbanowania pierwszego oszusta. Choć Riot jest zadowolone z oprogramowania, to wciąż wzbudza ono wiele emocji. Szczególnie dlatego, że Vanguard zawsze działa z wysokimi uprawnieniami (w trybie jądra), co u wielu graczy wzbudziło obawy, co do bezpieczeństwa ich danych i prywatności. Twórcy Valorant podkreślają jednak, że Vanguard nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, poza tymi niezbędnymi (czyli podobnie jak np. czyni to League of Legends).

Dlaczego zdecydowano się na tak inwazyjne systemy zabezpieczeń przed oszustami? Riot tłumaczy:

Jeśli oprogramowanie anty-cheatowe działa tylko w trybie użytkownika, jego możliwości byłyby zagrożone przez cheata działającego na wyższym poziomie uprawnień.

Twórcy Valorant postanowili iść krok dalej w celu zabezpieczenia Valorant i poprosili o pomoc... hakerów. Riot Games przygotowało nagrody pieniężne o łącznej sumie 100 tysięcy dolarów dla użytkowników strony HackerOne, na której to, różnego rodzaju firmy mogą nagradzać najlepszych hakerów za obnażenie wad w ich systemach bezpieczeństwa.

Aby wzmocnić nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo naszych graczy, oferujemy specjalne nagrody w wysokości do 100 000 USD za wysokiej jakości raporty, które pokazują praktyczne exploity wykorzystujące sterownik jądra Vanguard. - Riot Games

Riot przy okazji przesłał również wiadomość dla wszystkich hakerów - "Jeśli jesteś w stanie pomóc nam chronić naszych graczy i ich dane, odpowiedzialnie identyfikując nowe problemy bezpieczeństwa, które powinniśmy rozwiązać, to jesteś niesamowity i chcemy cię wynagrodzić".

źródło: eurogamer.net