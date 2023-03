Riverdale, sezon 7. Kiedy premiera 1. odcinka w serwisie Netflix?

"Riverdale" powraca! Przekonajcie się, kiedy swoją premierę mieć będzie pierwszy odcinek 7. sezonu serialu o niesamowitym miasteczku.

Twórcy Riverdale nie tracą czasu i w siódmym sezonie od razu wrzucają widzów w sam środek lat 50. Jest rok 1955, właśnie w wypadku samochodowym zginął James Dean, a czarną społecznością wstrząsnęło morderstwo nastolatka Emmetta Tilla. Czasy w USA są więc dość mroczne, mimo nader kolorowych strojów i samochodów.

Jughead Jones próbuje odnaleźć się w rzeczywistości, którą do tej pory znał tylko z filmów i lekcji historii – na dodatek jego przyjaciele nie chcą uwierzyć, że naprawdę cofnęli się w czasie. Betty Cooper to ambitna redaktorka szkolnej gazety, która próbuje opublikować kontrowersyjny reportaż Toni Topaz. Szkolna gwiazda, Cheryl Blossom, zyskuje nieoczekiwaną konkurentkę – hollywoodzką gwiazdkę Veronikę Lodge, która dla kaprysu przeprowadza się do Riverdale. Ekscentryczną uczennicą interesuje się też brat Cheryl, Julian oraz Archie Andrews.

Riverdale 7, odcinek 1 – kiedy premiera?

Pierwszy odcinek 7. sezonu Riverdale na platformie Netflix pojawił się w czwartek, 30 marca 2023 roku. Polska premiera epizodu odbyła się dzień po premierze amerykańskiej.

Bohaterowie jak zwykle bywają w dinerze Pop's i piją kolorowe koktajle, jednak wszystko znów się zmieniło. Jak dalej potoczą się losy Jugheada i jego znajomych? Tego dowiecie się oczywiście z kolejnych odcinków serialu.

