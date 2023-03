Riverdale, sezon 7. Kiedy premiera 2. odcinka w serwisie Netflix?

Nowy sezon "Riverdale" przenosi widzów i bohaterów do roku 1955, a Archie i jego przyjaciele muszą się zmierzyć z rzeczywistością tamtych czasów. Jak sobie poradzą? Czy uda im się wrócić do XXI wieku? Przekonajcie się, kiedy na Netfliksie pojawi się 2. odcinek 7. sezonu "Riverdale".

Pierwszy odcinek 7. sezonu Riverdale wprowadził widzów w nową rzeczywistość, w której przyszło egzystować bohaterom – rzeczywistość lat 50. Z jednej strony jest ona pełna kolorów, fascynujących strojów i zaskakujących samochodów, z drugiej – dość ponura. Serialowi nieobce były oczywiście nostalgiczne nawiązania, po raz pierwszy mamy jednak okazję zobaczyć Archiego i jego przyjaciół w pełnowymiarowym wydaniu retro. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ciekawa i udana wizja – z jednej strony zabawna, czasem też jednak smutna.

W pierwszym odcinku sezonu jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę z podróży w czasie jest Jughead Jones, co pozwala mu zresztą pełnić (jak zwykle) rolę komentatora wydarzeń. Jednak pod koniec odcinka Jug spotyka na swojej drodze Tabithę Tate – w wersji z XXI wieku. Dziewczyna wyjaśnia bohaterowi, że to ona przeniosła mieszkańców Riverdale do lat 50. ratując ich w ten sposób przed śmiercią w wyniku uderzenia komety Baileya. Wspomnienia Jugheada okazują się nieprzewidzianą anomalią mogącą zaburzyć linie czasie, dlatego też Tabitha je usuwa.

Zobacz również:

Czy to oznacza, że Jug bezpowrotnie utracił pamięć o poprzednim życiu? Czy dziewczynie uda się zmienić los Riverdale i bohaterowie będą mogli wrócić do właściwej epoki?

Riverdale 7, odcinek 2 – kiedy premiera?

Drugi odcinek 7. sezonu Riverdale na platformie Netflix pojawi się w środę, 6 kwietnia 2023 roku. Nowy epizod nosi tytuł Skip, Hop, and Thump!

Przedsmak odcinka poczujecie dzięki krótkiemu klipowi zapowiadającemu nowe przygody Archiego i spółki:

Dystrybucja Riverdale odbywa się w nieco inny sposób, niż w przypadku większości seriali dostępnych na Netfliksie. Więcej infomacji na ten temat uzyskacie w tekście Riverdale, sezon 7. – ile odcinków ma serial? Harmonogram premier w serwisie Netflix