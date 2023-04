Riverdale, sezon 7. Kiedy premiera 3. odcinka w serwisie Netflix?

Drugi odcinek 7. sezonu "Riverdale" zaserwował widzom głównie sercowe rozterki bohaterów, ale nie obyło się bez wątku rodem z krwawego thrillera. Co wydarzy się dalej, przekonacie się już wkrótce – oto data premiery 3. odcinka sezonu.

Drugi odcinek 7. sezonu Riverdale składał się w większości z towarzysko-sercowych rozterek bohaterów, starających się znaleźć drugą połówkę na szkolną potańcówkę. Podczas gdy większość uczniów usiłowała umówić się na wymarzoną randkę, Jughead stawiał pierwsze kroki w świecie tworzenia komiksów. Towarzyszyła mu Ethel, jednak tworzone przez dziewczynę rysunki najwyraźniej wpędziły ją w kłopoty większe, niż mogła sobie wyobrażać.

W efekcie szkolna impreza została przerwana w dość dramatyczny sposób. Czy Ethel zabiła swoich rodziców? Czy sama została zaatakowana? A może – jak to już w Riverdale bywało – w okolicy grasuje psychopatyczny zabójca lub monstrum z piekła rodem?

Co wydarzy się w kolejnym odcinku? Zapewne poznamy wyjaśnienie zagadki zakrwawionej Ethel, jednak główny wątek będzie dotyczył czegoś innego. Wszystko wskazuje na to, że w Riverdale High zostanie przeprowadzona edukacja seksualna – która nie przypadnie do gustu Veronice Lodge. Dziewczyna zorganizuje więc imprezę pod hasłem make out party, na którą zaprosi swoich szkolnych znajomych. Co z tego wyniknie? Zapewne sporo zamieszania.

Riverdale 7, odcinek 3. – kiedy premiera?

Odcinek 3. nowego sezonu Riverdale będzie nosił tytuł Sex Education. W serwisie Netflix pojawi się w czwartek, 13 kwietnia 2023 roku.

Jeśli już teraz chcecie podejrzeć nowy odcinek, rzućcie okiem na teaser:

Dystrybucja Riverdale odbywa się w nieco inny sposób, niż w przypadku większości seriali dostępnych na Netfliksie. Więcej informacji na ten temat uzyskacie w tekście Riverdale, sezon 7. – ile odcinków ma serial? Harmonogram premier w serwisie Netflix