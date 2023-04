Riverdale, sezon 7. Kiedy premiera 6. odcinka w serwisie Netflix?

Gotowi na 6. odcinek nowego sezonu "Riverdale"? Sprawdźcie, kiedy pojawi się on na platformie Netflix.

W 5. odcinku 7. sezonu Riverdale akcja zdecydowanie zwolniła. Fabuła skoncentrowała się wokół Jugheada czytającego Veronice swoje opowieści napisane na zlecenie Pep Comics. Cztery historie grozy obficie wypełniały zabójstwa i seks, a ich bohaterami byli przyjaciele i znajomi Juga z Riverdale High.

Niestety, wygląda na to, że historie Jugheada nie przypadły do gustu Veronice, która zakończyła ich kiełkujący romans. Co gorsza, wojnę komiksom wydali burmistrz Blossom, dyrektor liceum i doktor Werthers. Uznali oni tę formę rozrywki nie tylko za demoralizującą dla młodzieży, ale również na powód wzrostu przestępstw. W lokalnej gazecie ukazał się artykuł potępiający komiksy i obwiniające je o wszystkie nieszczęścia – a według zapowiedzi oficjeli, to tylko początek ich krucjaty.

Co z tego wszystkiego wyniknie? Czy Pep Comics i jego czytelnikom grozi niebezpieczeństwo? I czy Veronica i Jughead jednak się zejdą?

Riverdale 7, odcinek 6. – kiedy premiera?

Odcinek 6. nowego sezonu Riverdale w serwisie Netflix pojawi się w czwartek, 4 maja 2023 roku. Będzie on nosił tytuł Peep Show i – jeśli wierzyć teaserowi – skoncentruje się wokół erotycznych poszukiwań Archiego i Betty. Miejmy jednak nadzieję, że scenarzyści nie zapomną o wątku kryminalnym, czyli o zabójstwie rodziców Ethel.

Jeśli jesteście ciekawi, co zdarzy się w kolejnym odcinku, zajrzyjcie do jego teasera:

Dystrybucja Riverdale odbywa się w nieco inny sposób, niż w przypadku większości seriali dostępnych na Netfliksie. Więcej informacji na ten temat uzyskacie w tekście Riverdale, sezon 7. – ile odcinków ma serial? Harmonogram premier w serwisie Netflix